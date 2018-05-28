"Сыну Трампа следует тревожиться": ФБР получило прослушки разговоров путинского союзника, который встречался с Трампом-младшим

"В минувшую пятницу высокопоставленный испанский прокурор сообщил, что ФБР получило собранные испанской полицией секретные прослушки разговоров с участием Александра Торшина - зампреда ЦБ РФ, который наладил тесные связи с американскими законодателями и Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), повлекшие за собой встречу с Дональдом Трампом-младшим во время ежегодного съезда NRA в Луисвилле, Кентукки, в мае 2016 года ", - пишет корреспондент Yahoo News Майкл Исикофф.

Он приводит подробности: "Хосе Гринда, руководящий расследованиями деятельности испанской организованной преступности, сказал, что в последние месяцы сотрудники ФБР запросили и получили расшифровки прослушанных разговоров между Торшиным и Александром Романовым - россиянином, который признан виновным в отмывании денег. В записанных разговорах Романов называет Торшина "El Padrino" - "крестным отцом".

"Несколько месяцев назад прослушки этих телефонных разговоров были переданы в ФБР", - сказал Гринда, отвечая на вопрос Yahoo News во время своего выступления в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute. Журналист пишет: "Когда его спросили, встревожен ли он встречами Торшина с Дональдом Трампом-младшим и другими американскими политическими деятелями, Гринда ответил: "Сыну Трампа следует тревожиться".

Исикофф комментирует: "Высказывания Гринды - первый ясный признак того, что ФБР, возможно, расследует деятельность Торшина, вероятно, в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Торшин, один из ближайших политических союзников Владимира Путина, в период выборов имел многочисленные контакты с консервативными активистами в США, стараясь организовать встречу в верхах между российским президентом и тогдашним кандидатом в президенты Трампом".

"Гринда сказал, что ФБР в своей просьбе о предоставлении доказательств, адресованной испанской Гражданской гвардии, никак не объяснило, почему интересуется этими материалами, а он никаких объяснений не просил", - сообщает издание. Если американские прокуроры намерены использовать эти материалы в судебном деле, добавил Гринда, им придется обратиться со вторым, более официальным запросом к испанскому правительству.