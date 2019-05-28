Ученые объявили, что Земля вступила в "эпоху человека": влиятельная комиссия проголосовала за то, чтобы признать начало эпохи антропоцена

"Люди вступили в новую геологическую эпоху под названием антропоцен, признала ученая комиссия. Эксперты проголосовали за признание этого термина и начала этой эпохи - огромного периода геологического времени, однако пройдет несколько лет, прежде чем этот термин будет полностью принят", - подчеркивает Daily Mail.

Термин "антропоцен" означает "эпоха человека", и ее начало будет ретроспективно отнесено к середине XX века в ознаменование того периода, когда люди начали наносить непоправимый ущерб планете, сообщается в статье.

"Сейчас ученые работают над тем, чтобы определить, когда началась эта эпоха и какие геологические черты наилучшим образом характеризует ее начало", - пишет Daily Mail, добавляя, что среди главных событий, знаменующих начало антропоцена, могут быть испытания водородной бомбы в 1950-х годах, в результате которых появилось огромное количество радиоактивного вещества, увековеченного в мировых геологических данных. Также потенциальными признаками антропоцена могут считаться стремительный рост птицеводства и увеличение сжигания ископаемого топлива - и то, и другое "оставило неизгладимый след в мире", пишет издание.

"Группу экспертов по этому вопросу возглавил профессор Ян Заласевич из Лестерского университета: на этой неделе ученые впервые провели официальное голосование. То, что термин был принят, не вызывает удивления, поскольку в 2016 году он выдержал неофициальное голосование на Международном геологическом конгрессе в Кейптауне", - отмечается в статье.

"(...) Рабочая группа по вопросу антропоцена включает 34 человека и в настоящий момент разрабатывает предложение, которое будет вынесено на рассмотрение Международной комиссии по стратиграфии в 2021 году, которая контролирует формирование глобальной официальной шкалы геологического времени. Тогда, чтобы переписать учебники истории и официально признать эпоху, потребуется еще одно голосование".

Ученые называют период, начавшийся в 1950 году, "великим ускорением" в связи с концентрацией в воздухе углекислого газа, метана и стратосферного озона; температурой земной поверхности, закислением океана, выловом морской рыбы и сокращением тропических лесов; ростом населения, строительством крупных плотин и международным туризмом, который увеличивается в геометрической прогрессии примерно с середины XX века.

"Многие эксперты сходятся во мнении, что антропоцен стартовал, но вопрос о том, как классифицировать происхождение этой геологической эпохи, горячо обсуждается. Согласно лидирующему объяснению, ее начало относится к испытаниям водородной бомбы в 1950-х годах. (...) Другие предполагают, что лучшим признаком того, как человеческая деятельность повлияла на мир, являются остатки ископаемого топлива, пластмассы или удобрений. (...) Огромный всплеск в распространении инвазивных видов растений и животных также является наследием нашего вида.Но рабочей группе не разрешается принимать во внимание какие-либо из вышеперечисленных сфер, если они не встречаются в геологическом профиле планеты, - подчеркивается в статье. - Должна быть возможность произвести их замеры в скальных породах, озерных отложениях, ледяном керне или других подобных формациях, чтобы соответствовать критериям, используемым для определения геологических эр, эпох, периодов и возрастов".

По словам профессора Заласевича, если говорить об антропоцене, это не представляет проблемы. Например, микропластик, синтетическое вещество, созданное человеком, "теперь является компонентом отложений во всем мире как на суше, так и в море". И увеличение содержания CO2 в атмосфере проявляется в ледяных кернах, возраст которых достигает десятков тысяч лет.

Согласно другой теории, самым ярким признаком антропоцена является "необычайно большое количество кур в мире". Считается, что люди съедают 65 млрд кур в год, и остатки этого невероятно высокого потребления могут служить лучшим доказательством этой геологической эпохи, пишет газета.

"Слово "антропоцен", впервые предложенное в 2002 году лауреатом Нобелевской премии по химии Полом Крутценом, было принято экологами как объединяющий лозунг против "большой нефти", и некоторые консерваторы считают его ширмой для того, что они называют агрессивной, удушающей экономику политикой по борьбе с изменением климата", - указывает издание.