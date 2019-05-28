Люди в Восточной Европе чувствуют себя гражданами второго сорта

"Спустя 15 лет после расширения ЕС на восток континент все еще расколот на восток и запад. Это фатально для Европы", - пишет на страницах немецкого издания Handelsblatt бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Йошка Фишер.

"После окончания холодной войны восток и запад надеялись, что континент объединится в мире и благосостоянии. Сегодня реальность выглядит иначе, - отмечает политик. - На место тогдашнего оптимизма относительно будущего вступили глубокий раскол между востоком и западом и затяжной спор вокруг основополагающих ценностей".

"Спустя 15 лет восточные европейцы больше чем когда-либо чувствуют себя гражданами ЕС второго сорта, а западных европейцев считают в новых странах-членах высокомерными и сосредоточенными на защите своих интересов. Западные европейцы, в свою очередь, обвиняют восточных европейцев в недостаточной благодарности и солидарности, например, в миграционном вопросе", - говорится в статье.

"На западе все чаще складывается впечатление, что на востоке принципы правового государства и разделения властей поддерживаются сегодня ради западноевропейских капризов, а не ради неотъемлемых европейских ценностей, на которых основывается вся система ЕС и, прежде всего, его материальная солидарность", - указывает политик.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мечтает о "нелиберальной демократии" и, кажется, верит, что на ней можно построить Европейский Союз и его солидарность, однако это самообман, считает Фишер. "В этих бессмысленных идеях, как и в различных попытках ограничить независимость правосудия, проявляется раскол союза на восток и запад, который еще несколько лет назад казался невозможным", - отмечает экс-вице-канцлер ФРГ.

Между востоком и западом разгорелся глубокий спор об основах ЕС, "который не преодолеть в краткосрочной перспективе", полагает политик. "Эти усилия потребуют времени, очень много времени, и взаимопонимания, но во всяком случае это не должно быть достигнуто ценой даже частичного отказа от принципов, которые легли в основу всего союза".

"У ЕС как националистического проекта не будет шансов на будущее, ведь ЕС исторически строился в противовес авторитарным диктатурам и национализму в Европе. Тот, кто хочет чего-то другого, должен осознавать последствия, а именно разрушение европейского проекта", - подчеркивает Фишер.

"В свете происходящих сейчас глобальных изменений и смещения осей в сторону Азии и тихоокеанского региона для европейцев это будет означать однозначное падение", - констатирует политик.