ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью

"Синдром эмоционального выгорания - этот термин часто дается как "профессиональное выгорание" - был включен в Международную классификацию болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая служит основой для определения тенденций и статистики в здравоохранении. Такое решение было принято государствами-членами ВОЗ, собравшимися 20 - 28 мая в Женеве в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - пишет Le Figaro.

"Впервые" в классификацию вносится синдром эмоционального выгорания, - объявил в понедельник журналистам официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич. Еще одна премьера: зависимость от видеоигр - определяемая как потеря контроля над игрой, ведущая к разрушительным последствиям - была добавлена в раздел о зависимом расстройстве личности", - говорится в статье.

"Синдром эмоционального выгорания включен ВОЗ в раздел, посвященный "проблемам, связанным с занятостью или безработицей", и теперь ему присвоен код QD85", - сообщает газета.

"Он описывается как "синдром (...) проистекающий из хронического стресса на работе, который не был успешно преодолен" и который характеризуется тремя элементами: "чувством истощения", "цинизмом или чувством негативизма, связанными с работой " и "снижением профессиональной эффективности". В классификации ВОЗ уточняется, что "выгорание относится только к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни", - отмечает издание.

Новая международная классификация болезней (МКБ-11) вступит в силу 1 января 2022 года, передает газета.