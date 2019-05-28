Выборы в Европарламент 2019: после повторяющихся кризисов возникает всплеск европейского чувства

"Явка избирателей увеличилась в 20 из 28 стран Евросоюза", - пишет журналист Le Monde Филипп Рикар.

"Одним из сюрпризов выборов 26 мая стало то, что долгое время силам евроскептиков или даже еврофобов предсказывали сильный перевес голосов по всему континенту. Однако такие партии добились довольно скромного успеха на выборах, несмотря на победу Марин Ле Пен во Франции и Маттео Сальвини в Италии - не говоря уже о победе Найджела Фаража в Великобритании. В конце концов, зеленые и центристы оказались сильны не меньше, если не больше, они тоже выиграли от ослабления консерваторов и социал-демократов", - говорится в статье.

"Чтобы проиллюстрировать общий вывод, следует сказать, что эти выборы знаменуют появление избирателей, движимых заботой о европейском подходе. Часть избирателей словно столкнулась с внутренними кризисами (еврозона, брекзит, в частности, мигранты) и внешними вызовами (Трамп, Путин, Эрдоган), после чего пересмотрела свои взгляды, решив объединиться еще теснее или хотя бы сотрудничать в обстановке взаимопонимания", - отмечает журналист.

"Эти выборы могут считаться первыми по-настоящему европейскими, - считает Тьерри Шопен, профессор Католического университета в Лилле, - периодически повторяющееся снижение участия в последние десятилетия было истолковано как знак безразличия или скептицизма; его подъем говорит о том, что эти выборы приобрели новое значение".

"Европейский контекст привел к осознанию необходимости идти и голосовать по геополитическим причинам, европейцы осознали необходимость защищать свою модель во все более враждебном мире и из-за транснациональных вызовов, таких как вопросы климата и миграции", - отмечает Ив Бертончини, президент Исследовательско-информационной группы Европейского движения-Франция. "Националистическая опасность, то есть риск разрушения изнутри, также привела к повышению чувствительности части электората", - считает он.

"Рост участия является выражением не столько радости быть европейцем, сколько тайного страха невозможности быть таковым", - полагает Себастьен Майяр, директор Института Жака Делора.

"Между тем, даже традиционно евроскептические партии вынуждены были принимать во внимание возросшую популярность Евросоюза в последние годы, особенно под влиянием брекзита. День за днем зрелище лондонского политического хаоса давало пищу для размышлений разочарованным всех мастей, постепенно подчеркивая трудности развода и выгоды совместной жизни", - указывает автор статьи.

"По тактическим соображениям им всем пришлось смягчиться и, как ни парадоксально, самим играть в своего рода общеевропейскую игру, обещая сотрудничать друг с другом, чтобы лучше... создавать помехи объекту своей общей ненависти. Такая стратегия способна быстро достичь своих пределов, поскольку наибольшие трудности националистические силы испытывают в преодолении разногласий, в частности, по миграционным и дипломатическим вопросам, а также по поводу связей с путинской Россией. Марин Ле Пен, опасаясь оказаться в изоляции, никогда так много не ездила по Европе, как во время этой кампании", - резюмирует Рикар.