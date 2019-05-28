"Путинский режим добивается милитаризации сознания"

Историк Галина Аккерман, автор книги "Бессмертный полк, священная война Путина", в интервью французскому изданию L'Express объясняет, как путинская Россия черпает вдохновение в мифологическом прошлом, дабы обеспечить свое национальное единство и заявить права на звание сверхдержавы.

"Россия всегда жила с мессианскими идеями, которые придавали ей исключительно важную или даже уникальную роль в истории человечества. Святая Русь, Москва - Третий Рим, затем авангард человечества, который приведет к светлому коммунистическому будущему, - говорит Аккерман. - После распада СССР россияне почувствовали себя сиротами. Гениальная задумка Путина состояла в том, чтобы снова вернуть им гордость за их советское прошлое, смягчив и сгладив его так, чтобы преступления прошлого стирались или отвергались, а коммунистическая идея заменялась советским патриотизмом".

"Таким образом, путинская Россия взяла курс на недемократический и нелиберальный режим, который гордится своим так называемым славным советским прошлым, а победа во Второй мировой войне стала стержнем новой российской идентичности. Победа над абсолютным Злом позволяет России позиционировать себя как воплощение абсолютного Добра. И утверждать, что кровь, пролитая предками, дает ей право диктовать свою волю другим народам и, в более общем смысле, снова стать сверхдержавой, как в советское время", - указывает историк.

"В священный день Победы над нацистами происходит мистическое слияние между живыми и мертвыми с тем, чтобы вместе сформировать один народ - вечный, бессмертный и непобедимый. Трудно сказать, все ли так чувствуют, но в этом состоит смысл песен, речей, публикаций про "Бессмертный полк", - считает собеседница издания. - Речь идет о некоем таинстве, когда каждый год российский народ снова и снова побеждает исторических нацистов, а также всех тех, кто считается таковыми, прежде всего, украинцев. Нечто вроде того, как Иисус рождается и воскресает каждый год, как евреи каждый год выходят из Египта..."

"(...) Россия милитаризируется полным ходом. С каждым годом парады 9 мая становятся все более помпезными, здесь выставляются все более мощные и опасные боевые средства. Полностью модернизированная российская армия сумела испытать свои новые возможности не только в ходе широкомасштабных военных учений последних лет, но и в реальных боях - в Сирии", - отмечает Аккерман.

"Одновременно с этим режим трудится над милитаризацией сознания, - подчеркивает она. - Военно-исторические общества проводят огромные реконструкции знаменитых сражений и заботятся о воссоздании менее значительных эпизодов войны; молодежная организация "Юнармия", находящаяся под патронажем различных подразделений вооруженных сил, насчитывает более 500 тыс. членов в возрасте от 8 лет; создаются военно-патриотические парки аттракционов, где вместо колеса обозрения и всякого такого прочего можно прокатиться на танке или вертолете".

"После знаменитой мюнхенской речи 2007 года Путин возобновляет холодную войну, не называя вещи своими именами. Официальная пропаганда готовит население к неминуемой великой войне - за ресурсы или просто потому, что Запад предпримет попытку сдержать Россию, подавив ее санкциями", - считает автор публикации.

"Неизвестно, на самом ли деле российский режим хочет вести войну с Западом - это скорее потрясающее средство для национального сплочения и мобилизации всего населения вокруг Путина! Однако это порождает цивилизационную ошибку: русские оглядываются назад и черпают вдохновение из во многом мифологизированных представлений о прошлом", - резюмирует Галина Аккерман.