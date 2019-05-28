"Для того, чтобы быть счастливыми, женщинам вовсе не нужны мужья и дети. Психолог-бихевиорист Пол Долан утверждает обратное: незамужние женщины без детей - счастливее остальных", - передает немецкий журнал Stern. Свои выводы, основанные на различных наблюдениях, авторитетный психолог из Лондонской школы экономики и политических наук представил на литературном фестивале Hay Festival в Уэльсе. По наблюдению Долана, принятый в науке тезис о том, что люди, состоящие в браке, в целом счастливее остальных, соответствует действительноcти лишь в случаях, "когда в комнате присутствует их супруг или супруга, в то время как их спрашивают о том, счастливы ли они".

Брак, по словам психолога, имеет смысл только для мужчин и помогает им "остепениться". "Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут", - передает Stern.

Женщин это не касается, убежден Долан. Тем не менее, исследователь вынужден сделать одну оговорку: "несмотря на то, что женщины более счастливы без детей, в итоге они все же могут быть несчастнее женщин с детьми, так как от ярлыка, который вешают на бездетных и незамужних женщин, не так просто избавиться", говорится в статье.

На фестивале, пишет издание далее, Долан попросил гостей представить себе одинокую 40-летнюю женщину без детей. "Многие, вероятно, подумали бы: "Какое горе!" и сказали бы ей: "Возможно, однажды ты встретишь подходящего мужчину, и все изменится". Долан, в свою очередь, предупреждает: "Нет, возможно, она встретит неподходящего мужчину, и тогда все изменится. Возможно, она встретит мужчину, который сделает ее несчастной и больной, и умрет раньше", - передает Stern.