C Себастьяном Курцем хладнокровно свели счеты

"Парадоксальный мир в Австрии: несмотря на то, что федеральный канцлер Себастьян Курц (Австрийская народная партия, АНП) в воскресенье на выборах в Европарламент оказался на голову выше остальных, набрав без малого 35% голосов, в понедельник в 16:16, спустя почти полтора года, проведенных им во главе правительства, наступил его предварительный политический финал: 32-летнего политика сместили с должности главы правительства", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), до последнего момента являвшаяся партнером консервативной АНП Курца по правительственной коалиции, выразила вместе с Социал-демократической партией Австрии (СДПА) свое недоверие канцлеру и всему правительству, состоящему из политиков АНП и четырех экспертов".

Политический кризис в стране спровоцировало разоблачительное видео, на котором теперь уже ушедший в отставку вице-канцлер и глава АПС Хайнц-Кристиан Штрахе обещает предполагаемой племяннице российского олигарха госзаказы в обмен на поддержку в предвыборной кампании, напоминает журналист Кристоф Б. Шильц.

"Внеочередное заседание, посвященное рассмотрению предложения АПС и СДПА о вынесении вотума недоверия правительству, стало одной из наиболее запоминающихся дискуссий в истории Второй республики, - отмечает автор статьи. - Партии хладнокровно сводили счеты друг с другом, на заседании преобладали угрозы и обвинения в предательстве".

"Политический раскол в Австрии стал еще более глубоким. Отношения между Курцем и СДПА, вероятно, порваны на долгое время, - указывает Шильц. - Но что будет, если после запланированных на сентябрь выборов СДПА, возможно, окажется единственным партнером по коалиции для АНП?".

На заседании, продолжает журналист, глава СДПА Памела Ренди-Вагнер "в лоб атаковала Курца". "Вы хотите одобрения и доверия к единовластному правлению АНП. Мы, депутаты, несем обязательства перед людьми, которые нас выбрали, а не перед личными интересами отдельного человека", - заявила она, обвинив Курца в "безжалостном, необузданном и безответственном" стремлении к власти. В "разрушении правительственного проекта властными интересами" обвинил Курца и бывший министр внутренних дел от АПС Херберт Кикль.

"Что теперь станет с Курцем? В настоящий момент многое говорит о том, что он снова победит на новых выборах в сентябре. Но единовластное правление исключено и в этом случае. Его желанными партнерами, вероятно, являются "зеленые" и партия "Neos - Новая Австрия и Либеральный форум", которые воздержались от вынесения вотума недоверия. Но будет ли этого в итоге достаточно для противостояния блоку АПС и социал-демократов?".

Этот вопрос оправдан, ведь спустя четыре месяца после видео, снятого на Ибице, АПС снова придет в себя и преодолеет отметку в 20%, отмечает Шильц. Согласно анализу избирательного потока, 51% избирателей АПС не пошли на выборы в Европарламент, поэтому предстоящая предвыборная кампания будет заключаться для АПС в максимальной атаке на Курца с тем, чтобы снова мобилизовать своих избирателей, полагает автор статьи. На Курце как на своем главном противнике сфокусируются, вероятно, и социал-демократы. "Все будут вести жестокое наступление на Курца", - приводит Шильц слова одного венского дипломата.

"Удивительно, как много агрессии направлено на Курца, которым в некоторой степени восхищаются в Германии и в других многочисленных странах ЕС. Это зависть к его молниеносному восхождению? Раздражение тефлоновой тактикой главы правительства в последние 17 месяцев, в течение которых на него, кажется, не действовала никакая критика? Или это всего лишь страх политических конкурентов перед невозможностью в ближайшие годы пройти мимо Homo politicus Себастьяна Курца?", - задается вопросами издание.

"Уход Курца, вероятно, поспособствует еще большей поляризации австрийского общества. Как АПС, так и социал-демократы будут вести жесткую предвыборную кампанию. Они во что бы то ни стало захотят избежать краха, который постиг СДПГ в Германии. А тренд вызывает тревогу: в земле Бургенланд, которая является оплотом социал-демократов, партия Курца АНП впервые за 53 года обогнала их", - резюмирует Die Welt.