К массовому вымиранию значительной части растений и пресноводных животных на Земле 360 млн лет назад привело разрушение озонового слоя

"Массовое вымирание 360 млн лет назад, которое привело к гибели многих растений Земли и пресноводных животных, было вызвано эрозией озонового слоя, и это может произойти снова", - передает Daily Mail.

"Ученые из Университета Саутгемптона нашли доказательства того, что именно высокий уровень ультрафиолетового излучения разрушил древнюю лесную экосистему. Механизм, стоявший за массовым вымиранием, был вызван изменениями температуры и климатических циклов Земли, которые повлекли за собой смертоносное разрушение озонового слоя, - пишет издание. - И авторы исследования предупреждают, что мы можем столкнуться с похожим сценарием по мере того, как мы приближаемся к глобальным температурам, аналогичным тем, что были 359 миллионов лет назад из-за изменения климата".

"Текущие оценки заставляют предположить, что мы достигнем глобальных температур, аналогичных тем, что были 360 миллионов лет назад, с возможностью повторного схожего разрушения озонового слоя", - заявил ведущий исследователь профессор Джон Маршалл. Он добавил, что, если это произойдет, то "поверхность и мелководье окажутся подверженными смертельной радиации". "Это переместит нас из текущего состояния изменения климата в климатическую чрезвычайную ситуацию", - подчеркнул он.

"В рамках своего исследования Маршалл и его коллеги обнаружили, что озоновый щит, который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения, исчез в течение короткого отрезка времени. По его словам, его исчезновение совпало с кратким и быстрым потеплением Земли", - говорится в статье.

"Наш озоновый слой естественным образом меняется - постоянно то увеличивается, то истончается - и мы показали, что это происходило и в прошлом, без катализатора, такого как извержение вулкана континентального масштаба", - сообщил он.

"Ученые обнаружили доказательства того, что высокий уровень ультрафиолетового излучения разрушил лесные экосистемы и привел к гибели многих видов рыб и четвероногих. Это было в конце Девонского геологического периода - 359 млн лет назад", - пишет Daily Mail.

"Среди других эпизодов массового вымирания - астероид, упавший на Землю 66 млн лет назад, что привело к исчезновению динозавров, и масштабное извержение вулкана, которое дестабилизировало атмосферу Земли и океан 252 млн лет назад", - напоминает газета.

"Команда обнаружила, что этот разрушительный всплеск ультрафиолетового излучения произошел в рамках одного из климатических циклов Земли, а не в результате мощного извержения вулкана. Они обнаружили, что разрушение озона произошло, когда климат быстро потеплел после интенсивного ледникового периода, - указывает газета. - Авторы исследования предупреждают, что Земля может достичь аналогичных температур, спровоцировав возможный эпизод вымирания в том же масштабе - если не будет предпринято нечто для замедления темпов изменения климата".

Исследователи собрали образцы горных пород в горных полярных регионах Восточной Гренландии (...). Другие породы были собраны в Андах над озером Титикака в Боливии - эти южноамериканские образцы были с южного континента Гондвана, который был ближе к девонскому Южному полюсу. Они растворили камни во фтористоводородной кислоте, выделив микроскопические споры растений типа пыльцы, но от папоротниковидных растений, у которых не было семян или цветов. Эти споры сохранились в скальных породах сотни миллионов лет. Ученые обнаружили, что многие из спор имеют причудливо сформированные шипы на своей поверхности - ответ на ультрафиолетовое излучение, повреждающее их ДНК. У многих спор были темные пигментированные стенки, которые, как предполагается, были "защитным загаром" от повышенного и разрушительного уровня ультрафиолета. Ученые пришли к выводу, что во время быстрого глобального потепления озоновый слой разрушился в течение короткого времени, подвергая жизнь на Земле опасным уровням ультрафиолетового излучения. А это затем вызвало массовое вымирание на суше и на мелководье на границе Девонского и Каменноугольного периода", - поясняет газета.

"Ледяной покров растаял, и климат стал очень теплым, что провело к скоплению естественно образовавшихся веществ в верхней атмосфере, разрушивших озоновый слой. Из-за этого высокие уровни УФ-излучения в области B в течение нескольких тысяч лет проникали на Землю - убив некоторые растения и рыб, пишут ученые. (...)Вымерла доминировавшая в то время группа пластинокожих рыб. Те, что выжили - акулы и костная рыба - по сей день остаются доминирующей рыбой в наших экосистемах".

"Эти вымирания произошли в ключевой момент эволюции наших собственных предков, четвероногих позвоночных, - говорится в статье. - Эти ранние четвероногие были рыбами, которые эволюционировали и обрели конечности вместо плавников, но в основном они жили в воде. В период, когда произошли вымирания, их конечности имели много пальцев. Вымирание изменило направление их эволюции, и выжившие стали наземными видами, а число пальцев на конечностях сократилось до 5".

Результаты исследования публикует журнал Science Advances.