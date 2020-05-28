Подозрительно стабильное число новых заражений

"24 июня Владимир Путин хочет провести в Москве военный парад. Однако в регионах вирус, кажется, вовсе не побежден - и местные руководители подделывают статистику, чтобы создать лучшее впечатление", - утверждает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Во времена без коронавируса многие россияне, которые могут себе это позволить или которые собрали пожертвования, приезжают в Берлин или Дрезден на лечение. Сейчас, во время пандемии, правящий бургомистр Берлина и премьер-министр Саксонии предложили лечить российских пациентов с коронавирусом в немецких больницах, руководствуясь партнерскими отношениями и солидарностью. Однако для президента Владимира Путина принятие солидарности - это знак слабости", - отмечает журналист Фридрих Шмидт.

"По мнению специалистов", сказал Путин во время видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу, пик распространения коронавируса в Росии пройден, ситуация в целом остается стабильной. Что значит: потребности в помощи нет", - передает издание.

"Затем последовало главное с точки зрения Путина: он поручил Шойгу осуществлять подготовку к проведению посвященных Дню Победы 1945 года военных парадов в Москве и других городах 24 июня; в этот день 75 лет назад на Красной площади состоялся парад победителей. Путин потребовал обеспечить "самые строгие требования безопасности", при этом не было упомянуто, что, как говорят, во время репетиций майского парада, которые прошли еще в середине апреля, коронавирусом заразились сотни солдат. Перенесенный марш "Бессмертный полк", во время которого россияне идут вдоль улиц с фотографиями участников войны, в основном своих родственников, а также парад ВМФ должны, по словам Путина, пройти 26 июля, в день военно-морского флота".

"О третьем крупном событии, отложенном из-за пандемии, Путин не сказал: а именно о народном голосовании о конституционной реформе, которая позволит ему оставаться в должности президента до 2036 года. Хотя аппарат власти уже законодательно создал возможность проведения электронного голосования, по словам Избирательной комиссии, только 3-4 региона располагают соответствующими условиями, наряду с Москвой это могут быть Санкт-Петербург и Калининград. То есть нужна дата для массовой мобилизации - и фон положительных сообщений об армии, парадах и ослаблении строгих ограничений, введенных в связи с коронавирусом".

"В целом количество новых заражений падает. Оно не составляет, как в первой половине мая, более 10 тыс. случаев в день, а выражается высокими четырехзначными числами, тенденция идет вниз. Однако это вызывает сомнения, - указывает издание. - Многочисленные регионы страны сообщают о подозрительно стабильном числе новых заражений, будто бы не бывает учащения заражений или колебаний в оценке тестов. Например, в Липецкой области, расположенной примерно в 400 км от Москвы. В период с 5 мая по 16 мая регион сообщал о 47-50 новых заражениях в день, затем о незначительно более высоком числе, потом - за исключением 20 мая с 79 случаями - примерно о 65 случаях ежедневно, в среду - о 72. Соответствует ли это действительности? В отрывке из разговора губернатора области Игоря Артамонова с подчиненными, опубликованном на двух Telegram-каналах, речь идет о необходимости "поменять цифры, а то о нашем регионе плохо подумают".

"Беспокойства связаны с Москвой, центром, от которого регионы зависят политически и финансово. (...) Выстроенная Путиным за 20 лет "вертикаль власти" не дает появляться харизматичным соперникам. Так, Артамонов до того, как Путин отправил его в Липецк, занимал прибыльную должность в государственном банке. Такой человек не станет народным трибуном. Хотя во время коронакризиса Путин и обещал региональным руководителям больше полномочий, он их не признал, а лишь передал им обязанность объявлять о неприятных решениях. Когда 11 мая Путин отказался продлевать объявленные им в конце марта "нерабочие дни", это было воспринято как сигнал к ослаблению ограничений. Десятки регионов начали смягчать принятые меры, многие из них позднее снова пошли на попятную. (...) Цифры наподобие данных из Липецка подпитывают предположение, что многие данные по коронавирусу в России подстраиваются под политические предписания", - говорится в статье.

"Официально от Covid-19 в стране умерло 3968 человек, то есть смертность составляет чуть больше одного процента. В международном сравнении это крайне низкий показатель, связанный прежде всего с российской практикой указывать в качестве причины смерти другие болезни вместо Covid-19 - рак или воспаление легких", - считает автор статьи.

"Подозрения вызывают и данные из многих регионов, в частности из Липецкой области, где официально смертность составляет лишь 0,3%, хотя больницы за пределами столицы даже приблизительно не так хороши, как в Москве, где официально смертность составляет 1,3%. Многие наблюдатели полагают, что количество умерших от коронавируса в России нужно увеличивать в три раза".

"Тем, что российская система здравоохранения не потерпела крах, она обязана своим врачам, медсестрам и санитарам, которые, получая низкую зарплату, порой были вынуждены самостоятельно покупать себе маски, защитные очки и перчатки. Жесты Путина в сторону спасателей свидетельствуют о том, что "вертикаль власти" не справляется с российской реальностью: медикам, работающим с коронавирусными пациентами, президент обещал надбавки. Однако на места поступило недостаточно денег, функционеры сократили премии, исключив, например, медиков, работающих не в специальных больницах для пациентов с коронавирусом, или посчитав лишь минуты, проведенные в работе с такими пациентами".

В "Списке памяти" на настоящий момент значится более 300 имен российских медиков, умерших во время пандемии. По подсчетам портала "Медиазона", смертность медперсонала в России в среднем в 16 раз превышает смертность в также сильно пострадавших от пандемии странах, в частности, в Великобритании, США, Иране, Италии и Испании. "Во вторник министерство здравоохранения впервые сообщило официальное число врачей, младшего и среднего медицинского персонала, умерших в России от коронавируса: 101 человек, то есть в три раза меньше, чем в неофициальном списке", - пишет FAZ.