Нэнси Пелоси: демократ, которая сделала разноцветные маски инструментом политического самовыражения

"(...) С самого начала пандемии Дональд Трамп во время своих публичных выступлений отказывался надевать маску. Как перешептываются приближенные президента США, это привычка, выработанная страхом "выглядеть нелепо" перед прессой. Совсем иной подход у Нэнси Пелоси, председателя-демократа Палаты представителей Конгресса США и главной противницы Дональда Трампа, которая стала носить защитную маску для лица, сделав ее инструментом политического самовыражения, не лишенного определенного стиля. Фишка Пелоси состоит в том, чтобы тщательно подобрать прямоугольник ткани к своему гардеробу, не обязательно надевая его по общепринятым правилам - порой маска не плотно прилегает к ее лицу. Тем не менее, в последние недели демократка продемонстрировала несколько моделей тканевых масок, идеально сочетающихся с ее цветными костюмами", - пишет Le Figaro.

"(...) Свои маски Нэнси Пелоси в основном приобретает в бутике Donna Lewis, расположенном в Александрии, городе в штате Вирджиния. "Она их надевает, и у нас быстро заканчиваются запасы, спрос просто сумасшедший", - поясняет владелица магазина американскому журналу Elle. И добавляет: "Это эффект Нэнси".

"Для защиты лица демократка также использует шарфы. Так было на пресс-конференции, состоявшейся 7 мая - для нее Пелоси создала "тотал лук" (total look - комплект одежды, подобранный в одном цвете или оттенках) в серо-голубом цвете, включая шарф", - говорится в статье.

"(...) Подобные упражнения в стиле привлекли внимание Хиллари Клинтон, которая тоже является специалистом по цветным брючным костюмам. Бывшая кандидатка в президенты опубликовала фотографию своей подруги в Instagram, чтобы воздать должное ее розовому наряду. В своей подписи к фотографии Хиллари Клинтон объявила Нэнси Пелоси "лидером в умении сочетать брючный костюм с защитной маской". Такой намек призван побудить демократку продолжать следовать по этому пути", - резюмирует автор статьи Адриан Коммюнье.