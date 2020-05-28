Коварство тестов на коронавирус

"Согласно одному из исследований, результат популярных ПЦР-тестов зачастую оказывается отрицательным, хотя люди заражены. Неправильные результаты особенно часто встречаются при взятии анализа в первые дни после заражения", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Internal Medicine, исследователи из Университета Джонса Хопкинса предупреждают, что использование одних только ПЦР-тестов для выявления коронавируса не особенно информативно. Ученые проанализировали семь исследований, которые включали в себя результаты 1,3 тыс. тестов.

"Согласно анализу, как минимум 20% тестов дали отрицательный результат, который оказался ложным. На самом деле пациенты были заражены, что показали дальнейшие положительные тесты. К тому же у некоторых людей, которые якобы не были заражены, были обнаружены антитела к вирусу", - передает издание.

"Исследователи также показали, что большую роль в достоверности тестов играет время взятия образцов. В первые три дня после заражения было почти невозможно выявить вирусы типа Sars-CoV-2. Взятые так рано анализы были практически бесполезными. Мазки, взятые на четвертый день после заражения, в 2/3 случаев также давали ложный отрицательный результат. На пятый день - когда обычно появляются первые симптомы - 40% результатов все еще были неправильными. Доля ошибочных результатов упала до 20% на восьмой день и затем постепенно уменьшалась", - говорится в статье.

"Несмотря на то, что эти процентные данные не дают четкой картины, из них можно сделать вывод о том, что анализ следует брать примерно на восьмой день, то есть примерно через три дня после появления симптомов. Но и тогда тесты относительно часто оказываются неудачными. Причина этого может заключаться в том, что мазок был взял недостаточно тщательно. Возможно также, что у некоторых людей присутствует мало вирусов в области носоглотки".

"Авторы исследования предупреждают, что не следует исключать инфекцию только на основании отрицательного результата теста. Особенно, если заражение вероятно в связи с тем, что пациент контактировал с зараженным или уже имеет типичные симптомы. (...) Насколько велика доля ошибочных положительных результатов, в исследовании не изучалось. По имеющимся на сегодняшний день оценкам, ложная тревога встречается крайне редко", - передает Süddeutsche Zeitung.