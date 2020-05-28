Лишь временная победа

"Отступление российских наемников - это удар по генералу Хафтару, который закрепляет власть премьера Сараджа над Триполи. Однако мира в Ливии не предвидится", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Война за ливийскую столицу Триполи пока кажется оконченной. После нескольких поражений Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара более 1,5 тыс. союзных ему наемников российской военной компании "Вагнер" покинули фронт в Триполи".

"Чтобы обезопасить эвакуацию наемников, российское правительство разместило в Ливии шесть истребителей МиГ-29, сообщает Африканское командование ВС США в Штутгарте".

"Отступление наемников сильно смещает соотношение сил в Ливии. Борьба за наиболее богатую нефтью страну Африки все больше перерастает в международную опосредованную войну, в которой российское и турецкое руководство теперь напрямую противостоят друг другу", - отмечает журналист Мирко Кайльберт.

"С апреля 2019 года Халифа Хафтар пытается завоевать Триполи с помощью альянса из восточноливийских воинских подразделений, российских, суданских и верных Асаду сирийских наемников. (...) Противником Хафтара является премьер-министр международно признанного Правительства национального согласия в Триполи Фаиз Сарадж. Так как Сарадж не доверяет картелю ополченцев Триполи, в ноябре прошлого года он заключил военное соглашение с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. С того момента с помощью турецкой разведки в Триполи прилетели несколько тысяч сирийских повстанцев", - поясняет издание.

"Тем не менее спустя 14 месяцев войны армия Хафтара выглядела уверенным победителем. Она контролирована нефтяные месторождения на востоке и юге Ливии и вплоть до конца прошлой недели находилась всего лишь в восьми километрах от центра Триполи. При этом премьер Сарадж контролировал лишь несколько трасс и зависел от четырех вооруженных формирований, которым он был вынужден платить за оборону Триполи. Однако отправленные в Ливию турецкие военные советники сделали Сараджа временным победителем", - говорится в статье.

"За последние две недели турецкие пилоты дронов устранили как минимум пять российских систем ПВО и начали бомбардировку маршрута протяженностью 800 км, используемого войсками Хафтара для снабжения. Чтобы избежать возможного окружения наемников, официально нанятых частными фирмами по обеспечению безопасности, российское руководство, по-видимому, отдало приказ об отступлении".

"В телефонном разговоре очевидцы сообщили Die Zeit о колоннах как минимум из 400 военных автомобилей, на которых наемники с конца прошлой недели перемещаются из Триполи в города Бени-Валид и Бенгази на юго-востоке. С воскресенья в контролируемом Хафтаром аэропорту Бени-Валид приземляются транспортные самолеты и забирают стоящих у края взлетно-посадочной полосы мужчин в униформе, сообщают сотрудники аэропорта. Фотографии, сделанные ими на мобильные телефоны, показывают, как наемники спокойно и организованно складывают свое оружие и снаряжение. Сотрудники аэропорта также сообщают, что безопасность эвакуации обеспечивают российские военные самолеты и системы ПВО", - передает издание.

"Джамал Алавиб с апреля 2019 года руководит подразделением численностью 350 человек на фронте в Айн-Зара, выступая против войск Хафтара. 65 его бойцов погибли. "Многие в моем подразделении не понимают, почему мы сейчас должны позволять российским снайперам и артиллеристам безнаказанно уйти, - сказал он в телефонном разговоре. - Но, видимо, есть тайное соглашение, которое передает Западную Ливию Турции, а Восточную Ливию россиянам. С отступлением наемников война в Западной Ливии, вероятно, закончится. Необдуманной местью мы бы поставили это под угрозу".

"Упорно ходят также слухи о том, что Хафтар задолжал группе Вагнера 150 млн долларов. При этом участие российских наемников в Ливии становится все более проблематичным. В городе Бени-Валид в воскресенье погиб молодой мужчина, после того как один наемник из конвоя выстрелил в него. Мужчина из Бени-Валида фотографировал на свой телефон отступающие танки Вагнера".

"В результате российского отступления многие ливийцы впервые осознали, что иностранные бойцы и эксперты были решающим фактором в войне за столицу Ливии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, на стороне правительства Сараджа воюют как минимум 5 тыс. сирийских повстанцев, за последние дни в Мисрате приземлились несколько транспортных самолетов турецкой армии, предположительно также с дополнительными бойцами".

"И это говорит о том, что, несмотря на отступление российских бойцов, война в Ливии не закончена. Ливийские подразделения ЛНА и бойцы суданского ополчения Джанджавид (...) хотят, очевидно, организовать штаб в городе Гарьян. Целью турецких дронов остается маршрут через города Бени-Валид и Тархуна".

"Нейтрализация российских систем ПВО за короткое время сделала Турцию наиболее влиятельным игроком в Ливии. В лице Сараджа у Эрдогана появился международно признанный партнер и он не скрывает как минимум отправки в Ливию сотен военных советников. В то же время в лице ливийского правительства он обрел партнера в споре за освоение газовых месторождений в восточной части Средиземного моря", - указывает издание.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео призвал премьера Сараджа к политическому решению конфликта, сообщают ливийские СМИ. "Но многие из нас считают, что компромисс с Хафтаром приведет к продолжению войны, в Ливии есть либо победа, либо поражение", - говорит Джамал Алавиб.

"Также и Халифа Хафтар по-прежнему уверен в победе. По своему телеканалу Karama он призвал свои подразделения вытеснить из Ливии "турецких захватчиков". Однако то, каким будет продолжение конфликта вокруг крупнейших нефтяных запасов Африки, уже давно решается не в Ливии", - констатирует Die Zeit.