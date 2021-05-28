На саммите в Сочи Лукашенко стремится зацементировать путинскую поддержку

"Белорусский правитель Александр Лукашенко стремится к дальнейшему укреплению поддержки со стороны Владимира Путина на встрече в России в пятницу, на фоне того, как ЕС готовит санкции в отношении Минска в ответ на принуждение самолета Ryanair приземлиться с тем, чтобы арестовать известного диссидента Романа Протасевича на борту. (...) Встреча в Сочи является решающим испытанием для Лукашенко, бывшего главы колхоза, который хочет показать Западу и внутренним оппонентам, что Белоруссия может спокойно пережить растущую международную изоляцию",

"Если бы Россия не поддерживала их политически, Белоруссия не могла бы поступить так - речь идет не только о принуждении самолета сесть, но... и о репрессиях внутри страны против оппозиции", - сказал Денис Мельянцов, эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог".

(...) "Даже когда Белоруссия ведет себя дико, и, кажется, что в этом не так уж много того, чтобы Россия поддерживала Белоруссию, Россия все равно показывает, что это - ключевой союзник. Так что Лукашенко намного увереннее, чем был бы без этого", - добавил Мельянцов.

(...) Издание напоминает, что с лета прошлого года Москва предложила Минску ссуды на миллиарды долларов; встала на защиту право Белоруссии на перехват самолета; не призвала к освобождению также арестованной подруги Протасевича Софьи Сапеги, хотя она является гражданкой России; и оставалась в стороне, пока службы безопасности Белоруссии преследовали диссидентов. "ФСБ России даже задержала в прошлом месяце двух оппозиционеров в Москве и передала их белорусскому КГБ в связи с тем, что Путин назвал поддерживаемым Западом заговором с целью убийства Лукашенко", - говорится в публикации. (...)

"У Лукашенко есть убедительный аргумент: у России и Белоруссии есть общий враг на Западе. Таким образом, вы либо поддерживаете меня, либо в конечном итоге теряете Белоруссию в пользу Запада", - отмечает Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги.

"Он приезжает в Сочи не для того, чтобы извиняться или преподносить Белоруссию России. Он хочет продолжить свою игру, заставляя Москву платить за все, что он делает, - добавил Тренин. - Многие в России недовольны этим. Но в нынешних условиях у них нет лучшего варианта".

"Путин давно стремился интегрировать экономики двух стран и призвал Лукашенко провести конституционный референдум, чтобы помочь ему определить преемника. Но эти усилия застопорились из-за затягивания со стороны Лукашенко и его готовности заигрывать с Западом. "Проблема для Путина в том, что Лукашенко искоренил всех потенциальных преемников, которые были бы дружелюбны по отношению к Москве. Все, кто остались - прозападные", - подчеркнул Тренин.

(...) "Лукашенко не считает себя кем-то, кто что-то должен России", - заметила Татьяна Становая, основательница политической консалтинговой компании R. Politik. Фактически, инцидент с Ryanair может сделать Белоруссию более проблемным союзником для России, чем раньше, добавила Становая. "Одно дело, когда вы ведете проект интеграции со страной, которую все остальные уважают. Другое дело, когда вы принимаете государство, которое никто другой не считает легитимным".