Россия вынуждена поддерживать Белоруссию, но не может ее контролировать

"Несмотря на то, что у них плохие отношения, Владимир Путин продолжает поддерживать Александра Лукашенко, опасаясь, что его страна попадет в западный лагерь", - пишет корреспондент Liberation в Москве Лео Видаль-Жиро.

"(...) После угона рейса Ryanair в воскресенье и ареста оппозиционера Романа Протасевича Москва продемонстрировала безоговорочную поддержку Лукашенко. (...) Однако этот скандал пришелся некстати для России за несколько недель до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, запланированной на 16 июня в Женеве. "Эту встречу было особенно сложно организовать, и Кремль многого от нее ждет, - считает политолог Андрей Синицын. - И это делает поступок Лукашенко весьма неприятным для Путина". Зачем же тогда рисковать, ставя под угрозу хрупкое улучшение отношений с Вашингтоном ради дела, которое, строго говоря, не имеет прямого отношения к России?" - задумывается автор статьи.

"(...) Минск не боится совершать настолько антизападные шаги еще и потому, что чувствует прикрытие Москвы, - пишет политический аналитик Артем Шрайбман из Московского Центра Карнеги. - Более того, любые такие вызывающие действия - актив, который Лукашенко использует в разговоре с Россией. Посыл Путину состоит в том, что более антизападного белорусского лидера уже не будет, а значит, надо держаться за этого. Как и все дороги с северного полюса ведут на юг, любая смена власти в Минске в такой ситуации - дрейф в сторону белорусского сближения с Европой".

"(...) Лукашенко знает, что россияне боятся потерять Белоруссию, что она попадет в западный лагерь, как это сделала Украина в 2014 году, - считает Арно Дюбьен, директор Франко-российского центра "Обсерво" в Москве. - Он знает, что может делать то, что хочет, у России нет выбора, она вынуждена его поддерживать. На самом деле она его не контролирует". Все же у Москвы есть повестка дня для своего маленького соседа: "Более активная интеграция, приватизация крупных промышленных групп... и в более фундаментальном плане, чтобы Лукашенко уступил место до истечения своего мандата в пользу преемника, которого было бы менее проблематично поддерживать". Но эта программа зашла в тупик. Виктор Бабарико, "приемлемый для Москвы" противник диктатора, томится в минской тюрьме. И все попытки добиться от Лукашенко конкретных уступок пока заканчиваются ничем. "Между Путиным и Лукашенко много разочарования и раздражения, - заключает Арно Дюбьен. - К тому же общеизвестно, что у них плохие отношения. Но оба в какой-то мере загнаны в угол. Лукашенко без Путина пропадет. А Путин знает, что на данный момент у него нет другого собеседника".

"В этом контексте запланированная на пятницу в Сочи встреча двух президентов вряд ли приведет к глубоким геополитическим потрясениям. Несомненно, на ней будет обсуждаться вопрос о судьбе спутницы Романа Протасевича и гражданки России Софии Сапеги, освобождения которой довольно вяло добивается Москва. Это станет символической уступкой для Лукашенко, который теперь уверен, что, каковы бы ни были его перегибы, ему удалось втянуть Россию в одну лодку с ним", - резюмирует Лео Видаль-Жиро.