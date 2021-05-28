"Нежелательны"

"Россия обнаружила новые угрозы безопасности: три неправительственные организации", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Три немецкие неправительственные организации были признаны в России нежелательными. Об этом сообщил российский интернет-портал insider.ru со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс". К такому выводу пришла Генеральная прокуратура РФ после изучения соответствующих материалов. По мнению Генеральной прокуратуры, деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - передает журналистка Барбара Эртель.

Речь идет о "Форуме русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e. V.), "Центре либеральной современности" (Liberale Moderne GmbH (LibMod), а также "Немецко-русском обмене" (Deutsch-Russischer Austausch e. V.).

"Ральф Фюкс, соучредитель и управляющий партнер организации LibMod, назвал это решение произволом. По его словам, оно направлено на то, чтобы поставить крест на сотрудничестве организаций с российскими партнерами. "Любой, кто занимает критическую позицию в отношении российской политики, должен быть готов к тому, что его вытеснят из страны. Одновременно это лишает гражданское общество политической и финансовой поддержки Запада, - добавил Фюкс".

"LibMod поддерживает, среди прочего, проект германо-российского диалога с Сахаровским центром в Москве и сотрудничает с многочисленными российскими экспертами в области изменения климата и экономической модернизации России. В будущем сотрудничество, вероятно, усложнится, если вообще не станет невозможным: российские граждане, сотрудничающие с такими организациями из-за рубежа, нарушают закон. В России это может быстро привести к тюремному заключению", - отмечает издание.

"Штефан Мелле, возглавляющий "Немецко-российский обмен" с 2006 года, также ожидает мрачных времен. Однако, по его словам, этот трюк Москвы его не удивил - некоторые намеки были и раньше. Так, в апреле посольству Германии в Москве сообщили, что комитет Госдумы, который занимается вопросами "вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", внимательно наблюдал и за его организацией, рассказал Мелле в интерью TAZ".

"Деятельность НПО направлена на укрепление российского гражданского общества. Сюда входят программы молодежного обмена и волонтерства, сотрудничество в области климата и охраны окружающей среды, а также инклюзивные проекты для учреждений культуры. Еще одним направлением деятельности является тема решения конфликта на востоке Украины (Донбасс)", - говорится в статье.

"По словам Мелле, "Немецко-российский обмен" больше не сможет работать в России. (...). "Все это глубоко поразило меня и нанесет ущерб всем, особенно людям в России", - говорит Мелле".

"Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал решение российской генеральной прокуратуры "странным и неприемлемым", - передает Die Tageszeitung. - "Это серьезный удар по нашим усилиям, прилагаемым для достижения лучших отношений с Россией", - сказал министр".