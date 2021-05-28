Опасность, которую не замечают: почему падения все чаще случаются среди молодежи

"Рост медиапотребления, снижение физической активности, сидячая работа: мы разучились стоять на ногах. Это все чаще касается и молодых людей", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Человечество все чаще спотыкается. Согласно докладу, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в конце апреля, падения ежегодно уносят жизни более 680 тыс. человек. Кроме того, в результате падений более 170 млн человек ежегодно становятся инвалидами. Для сравнения, по данным ВОЗ, в 2019 году от малярии скончались 410 тыс. человек во всем мире", - отмечает издание.

"Бремя болезней, вызванных падениями, обычно сильно недооценивается, - говорит гериатр из Штутгарта Клеменс Беккер (...). - Только в Германии ежегодно госпитализируют после падений 450 тыс. пожилых людей, и около 10% пострадавших умирают во время пребывания в больнице".

"В ближайшие годы проблема не уменьшится, наоборот: эксперты ВОЗ ожидают дальнейшего стремительного роста. За последние два десятилетия число смертей, связанных с падением, росло гораздо быстрее, чем число любых других видов травм. Падения уже являются второй основной причиной смерти от непреднамеренных травм во всем мире после травм, полученных в ДТП".

"В подавляющем большинстве случаев от падений страдают пожилые люди. Треть людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире падают по крайней мере один раз в год, и 5% этих падений приводят к переломам. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году доля населения Земли старше 60 лет удвоится с 11 до 22%, с 605 млн до 2 млрд. Число людей старше 80 лет увеличится почти в четыре раза и составит около 395 млн человек. Никогда еще в истории человечества столько взрослых людей среднего и старшего возраста не имели живых родителей", - говорится в статье.

"В то же время, по мнению экспертов, глобализация и урбанизация приводят к разделению семей во многих странах, результатом которого становится потеря поддержки со стороны семьи. "Все больше пожилых людей сегодня живут без поддерживающего ухода, что не только повышает риск падений, но и может повлиять на качество жизни пожилых людей после падения", - указывают эксперты. Особенно это касается стран с низким и средним уровнем доходов - как и в случае с риском смертельного падения в целом".

"Но даже если возраст и связанные с ним факторы являются главной причиной падений, (...) все чаще падения происходят и среди молодых людей. Одной из причин этого, согласно докладу ВОЗ, являются изменения в сфере работы, транспорта и досуга, которые приводят к малоподвижному образу жизни. Однако без физической активности костная масса, мышечная сила и координация теряются в еще большей степени, чем это происходит само собой с возрастом".

"Всего лишь после 45 минут сидения начинаются деградационные процессы, - поясняет Беккер. - В области медицины труда все еще уделяется недостаточно внимания тому, что не только такие вещи, как шум и пыль, представляют риск для здоровья, но и сидячая работа".

Бороться с проблемой сидячей работы, отмечает эксперт, можно с помощью столов для работы стоя. Также в свой рабочий день необходимо включить короткие перерывы на ходьбу.

"Все эксперименты показывают снижение спортивной моторики у детей и подростков в последние 20 лет", - говорит Беккер. Исследования показывают, что во многих странах дети слабее, чем еще несколько десятилетий назад, а их выносливость и способность к координации снизились многократно".

"Ходьба - один из самых сложных процессов в человеческом организме, в ней задействовано невероятно много сегментов и сенсорных впечатлений", - указывает Беккер. Чем больше мы нагружаем эту систему в детстве и в молодости, тем больше у нас резервов на всю оставшуюся жизнь. Это касается как координации и чувства равновесия, так и костной массы, объясняет Дитмар Пенниг, генеральный секретарь Немецкого общества ортопедии и травматологии (DGOU) и Немецкого общества травматологической хирургии (DGU)".

"С возрастом людям становится все труднее остановить потерю костной массы, которая начинается примерно в 40 лет, говорит Пенниг. (...) "И если я изначально начинаю с 80, а не со 100 процентов, проблемы приходят быстрее". Тем более что дети, которые ленятся заниматься физическими упражнениями, обычно становятся ленивыми взрослыми. А при недостатке силы, равновесия и координации повышается и риск падения. В настоящее время это проявляется, например, в многочисленных серьезных авариях с участием пожилых людей, катающихся на электровелосипедах. "На таком велосипеде вы можете ехать быстрее, но ваша реакция уже может быть недостаточной", - отмечает эксперт".

"Наряду с двигательными навыками часто свою роль в падениях играют медикаменты, объясняет Беккер: "Например, почти все седативные препараты отрицательно влияют на равновесие". При этом зачастую в них совсем нет необходимости, а в других случаях их принимают слишком долго. Еще один фактор - ухудшение зрения", - говорится в статье.

"Беккер отмечает, что распознать риск падения довольно просто, взглянув на то, как человек шагает: "Если расстояние между следами от левой и правой ноги при ходьбе меньше длины ступни, то, скорее всего, человек подвержен риску падения".

"В целом, говорит он, важно как можно дольше создавать для себя нагрузку в повседневной жизни. "Например, по возможности чистить зубы на одной ноге, подниматься на две ступеньки за раз, вставать со стула только одной ногой", - передает Die Welt.