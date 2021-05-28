Его дерзкий полет в Москву укрепил позицию Горбачева

"Молодой человек из Гамбурга втайне готовил свою опасную для жизни акцию во имя мира во всем мире. Когда 28 мая 1987 года Матиас Руст приземлился рядом с московским Кремлем, он помог реформаторам в СССР. Однако ему все равно пришлось сесть в тюрьму", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Это стало максимальным унижением: 28 мая 1987 года, в "день пограничных войск СССР", отмечаемый всей страной, частный самолет с Запада кружил около 18:30 вечера над центром Москвы. Три раза пилот пролетал на Cessna 172 на предельно низкой высоте рядом с Кремлем, и каждый раз - с трудом - он снова поднимал машину вверх, чтобы сделать следующую петлю. Затем он решил приземлиться и припарковал свой самолет на краю Красной площади на стоянке для туристических автобусов", - повествует журналист Свен Феликс Келлерхофф.

"При этом Матиас Руст и не подозревал, что осуществил свой дерзкий план в день чествования пограничников, а ведь они были четвертой по величине вооруженной организацией СССР после армии, войск МВД и КГБ. Свой дальний перелет из Гамбурга (...) в Хельсинки и затем в Москву Рут спланировал в одиночку", - говорится в статье.

"Своим 700-километровым перелетом 19-летний парень из Гамбурга хотел внести свой вклад в мир во всем мире - но неосознанно и непреднамеренно заставил содрогнуться политическую Москву. Ведь весной 1987 года Советский Союз разрывался между политикой реформ генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева и старыми силами в партийном, государственном и военном аппарате, на которых наложил свой отпечаток сталинизм".

"Так, для 76-летнего министра обороны Сергея Соколова вооруженные силы всегда были на первом месте - важнее даже экономических проблем Советского Союза. В противовес таким традиционалистам Горбачев весной 1987 года попытался провести радикальную смену курса в политике вооружений, - поясняет издание. - Матиас Руст ничего об этом не знал".

"Однако его авантюрный полет, который он спланировал и осуществил в одиночку, на единственном доступном дальнемагистральном самолете, сыграл Михаилу Горбачеву на руку: лидер КПСС отправил в отставку министра, который даже не смог предотвратить посадку западного самолета на Красной площади. Так немецкий пилот косвенно укрепил позицию Горбачева", - отмечает автор статьи.

"В то время как общественность западных стран сначала удивлялась, а затем громко хохотала над поступком Руста, в Москве шуток не поняли: его приговорили к четырем годам заключения в трудовом лагере за "незаконное пересечение границы" и "нарушение правил воздушного движения" - правонарушения, которые он, несомненно, совершил".

"Однако, как постановил суд, отбывать наказание он должен был в учреждении "мягкого" режима. В этом Русту очень повезло, ведь прокурор запрашивал восемь лет в более суровых условиях. Всего спустя 14 месяцев заключения Руст смог вернуться в Германию; свой срок он отбывал в московской тюрьме "Лефортово" почти по западным стандартам - время, когда эта тюрьма служила КГБ местом пыток и убийств, в 1987 году уже было в прошлом", - пишет Die Welt.