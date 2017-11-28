Так кто же приглашен на свадьбу? Сложная американская семья Меган Маркл

Родня актрисы включает в себя ее неконтролируемого сводного брата, поссорившуюся с семьей сводную сестру, дядю, который руководит собственной церковью, - и еще одного дядю, который моложе Меган

"У Меган Маркл обширная - и непростая - родословная, что означает, что ей придется принять некоторые сложные решения по поводу того, скольких членов семьи пригласить в Лондон на свою свадьбу с принцем Гарри, о которой было только что объявлено", - пишет Daily Mail.

"Большое семейство Маркл - возможно, самое необычное из всех, когда-либо породнившихся с королевским домом Виндзоров", - отмечает издание.

Скорее всего, среди первых в списке гостей окажутся родители Меган - 61-летняя Дориа Рэгленд и 73-летний Томас Маркл-старший.

"Как и у многих других, их отношения начались на работе, когда Дориа познакомилась с Томасом-старшим на съемочной площадке сериала о врачах "Больница общего профиля" (General Hospital) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Она была 21-летней гримершей, а он - 33-летним художником по свету, за плечами у которого уже был один брак и двое детей. Он также получил "Эмми", телевизионный эквивалент "Оскара", за несколько лет до этого. Влюбленная пара позже поженилась на тихой церемонии в Лос-Анджелесе в декабре 1979 года. Их единственный ребенок Рэчел Меган Маркл появилась на свет чуть позже, чем через год, в августе 1981-го", - говорится в статье.

Однако этот союз не продлился долго, и пара развелась, когда Меган было шесть лет, пишет издание.

Тем не менее, бывшие супруги остались близки, воспитывая дочь вместе, и до сих пор регулярно общаются, сообщает газета.

После развода оба достигли относительного успеха в карьере: Дориа стала инструктором по йоге, а Томас-старший остался в Голливуде.

Мать Меган отказалась комментировать брак ее дочери. "Впрочем, она засмеялась и широко улыбнулась, когда ей сказали, что ее дочь войдет в историю, если станет первой британской принцессой смешанной расы - исход, который представляется все более вероятным", - добавляет автор статьи.

У Меган есть старшие сводные сестра и брат от первого брака ее отца, сообщает газета.

Старшей из них является дочь Ивонн, которая позже поменяла имя на Саманта, а фамилию - на Грант; впрочем, с недавних пор она снова начала использовать фамилию Маркл. Проживающая в Силвер-Спрингс, штат Флорида, Саманта, которой сейчас 53 года, одной из первых высказалась, когда разнеслось известие об отношениях принца и ее сестры, заявив журналистам, что принц Гарри "будет потрясен тем, что она сделала со своей семьей".

Она добавила: "Правда убьет ее отношения с принцем Гарри, он больше не захочет с ней встречаться, потому что это выставит ее в дурном свете на публике".

"Спустя несколько дней Саманта отказалась от своих комментариев, заявив, что ее неправильно процитировали, и впоследствии дала ряд бурных интервью, в которых изъявляла свою любовь к сестре", - уточняет издание.

51-летний Томас-младший, напротив, никогда не говорил ничего плохого о Меган и недавно сообщил DailyMailTV, что его сестра "всегда была принцессой".

"Но, хотя их отношение к Меган отличается, их объединяет ненависть друг к другу, и уже много лет они не общаются", - говорится в статье.

Оба они также столкнулись с правовыми проблемами: в случае с Самантой это был тяжелый развод и борьба со вторым мужем, 57-летним Скоттом Расмуссеном, за то, с кем останется ребенок, что привело к тому, что ее обвинили в "запугиваниях по телефону" в 2011 году.

"А в январе Том-младший был арестован за то, что приставил пистолет к голове своей подруги Дарлин Блаунт во время пьяной ночной ссоры", - говорится в статье.

"Саманта, страдающая рассеянным склерозом и почти десять лет прикованная к инвалидному креслу, периодически еще работает фрилансером", - сообщает газета.

Монтажник окон Том-младший, тем временем, преодолел свои юридические проблемы и пригласил Гарри и Меган на собственную свадьбу с 37-летней Дарлин.

Несмотря на январский инцидент с пистолетом, Том-младший сказал DailyMailTV в сентябре: "Мы с Дарлин предназначены друг для друга".

"Хотя мать Меган воспитывалась как единственный ребенок, у нее есть младший сводный брат от второго брака ее отца Элвина с учительницей на пенсии, 63-летней Авой Берроу", - говорится в статье.

Родившийся в сентябре 1983 года, 34-летний Элвин Джоффри Рэгленд младше своей племянницы Меган, но остается близким как с ней, так и с Дорией, пишет издание.

Хотя архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби или другой высокопоставленный священник, скорее всего, совершит церемонию бракосочетания, когда Меган выйдет замуж за Гарри, ее другой дядя Фредерик Маркл также может это сделать, будучи главой "Восточной православной католической церкви в Америке", иронизирует автор статьи.

И хотя к его церкви принадлежало около 40 членов в период ее расцвета в 1980-х годах, один из бывших прихожан сказал DailyMail.com в июле, что он не уверен, что хотя бы один человек теперь посещает там службы.

Со стороны Дории у Меган есть неродная бабушка в лице Авы Берроу, пишет газета.

"Она остается близкой со своей падчерицей Дорией, говорит о Меган только хорошее, хотя и признается, что была удивлена, когда поняла, с кем встречается актриса", - говорится в статье.

Смеясь, она сказала Daily Mail: "Мэгги выходит замуж за принца? Кто бы мог подумать! Я даже ожидаю визита людей в черном [ФБР], чтобы проверить нас".

"Думаю, это похоже на ваше "Аббатство Даунтон", а мы - на прислугу", - заявила она.