Дипломатия мелких шажков Запада на Украине

Политическая обстановка на Украине демонстрирует неспособность европейцев исполнить Минские соглашения и служит интересам России, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

После Нагорного Карабаха, на который отстаивают свое право Армения и Азербайджан, после сепаратистского Приднестровья, зажатого между Молдавией и Россией, после Абхазии и Южной Осетии, которые сожгли мосты с Грузией ради того, чтобы сблизиться с Москвой, способен ли Донбасс стать новым замороженным конфликтом на бывшем советском пространстве? Да, если поверить в заключения саммита, на котором собрались в прошлую пятницу в Брюсселе страны Евросоюза и бывшие советские республики, говорится в статье. В своем заключительном заявлении европейцы хитроумно сохранили молчание. Они не упомянули ни о конфликте в Донбассе, ни о присоединении Крыма к России.

Да, если принять во внимание поведение России, которая регулярно нарушает режим прекращения огня, не убирает свое тяжелое оружие из Донбасса и не находит ответа на разочарование, вызванное непризнанием Дональда Трампа преданным союзником, что анонсировалось во время президентской избирательной кампании. Кибервмешательства в американскую политику объединили Конгресс против России, нанеся большой ущерб Владимиру Путину, указывает автор.

Наконец, да, если учесть сопротивление украинских олигархов в вопросах реформирования страны и противодействие ответственных политических деятелей в вопросах исполнения Минских соглашений - дипломатического процесса, запущенного Францией и Германией в 2014 году. Европейцы предупреждают, что их помощь должна идти бок о бок с усилением борьбы против коррупции. Но Киев требует обещания о сближении с Евросоюзом, продолжает Лассер.

"Нормандский формат не имеет никаких шансов на реализацию до тех пор, пора русские не покинут территорию, а Украина не возобновит контроль над своей границей. Минский процесс отслужил свое. Он стал всего лишь болтовней, призванной заморозить ситуацию. И на данный момент такое положение устраивает Владимира Путина". Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, оказавшийся проездом в Париже на прошлой неделе, предлагает "решение мелкими шажками" с тем, чтобы постепенно отвоевывать оккупированные территории.

"Русские поняли, что сближение между Москвой и Вашингтоном не состоится до тех пор, пока не будет урегулирован украинский вопрос. Они хотят установить пророссийское правительство в Киеве и отдалить Европу и Украину друг от друга. Однако они осознают, что их политика приносит противоположные результаты, и рассматривают несколько решений, чтобы положить конец кризису. В том числе уход с востока Украины", - считает один источник, приближенный к досье, выступивший на прошлой неделе на Форуме по международной безопасности в Галифаксе, Канада. Кроме того, запущенная Москвой идея о развертывании международных миротворческих сил в Донбассе не была убрана в стол, несмотря на то, что европейцы и Россия не пришли к согласию об условиях ее воплощения в жизнь, отмечает обозреватель.

Тупик, в котором оказались Минские соглашения на Украине, привел к порочному кругу, когда войска НАТО и России усиливают противостояние друг с другом в данном регионе. Арсен Аваков, украинский министр внутренних дел, переходит к рассмотрению различных сценариев. "Настоящая война стала бы катастрофой для Украины, но также тяжелым ударом для России. Решение, заключающееся в том, чтобы вернуть Донбасс и сохранить Крым, стало бы неприемлемо для Украины, как и некая автономия Донбасса, при которой Путин мог бы принимать важные решения". В ожидании размораживания досье, чего не исключают некоторые западные дипломаты, статус-кво, то есть сохранение в силе замороженного конфликта, который держит НАТО и Евросоюз на расстоянии от Украины, служит интересам Кремля, подытоживает Лассер.