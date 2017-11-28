Каков риск войны в 2018 году?

В наступающем году две зоны напряженности способны перерасти в войну, предостерегает бывший посол и обозреватель швейцарской газеты Le Temps Франсуа Нордманн.

Геополитическая обстановка в мире не прекращает ухудшаться, хотя население и не вполне отдает себе в этом отчет. Особое беспокойство вызывают два очага напряженности: Корейский полуостров и Ближний Восток, говорится в статье.

Согласно недавнему высказыванию Марка Фитцпатрика, директора программы разоружения и нераспространения ядерного оружия Международного института стратегических исследований в Лондоне, шансы того, что в 2018 году будет развязана война с участием Северной Кореи, могут составить 50%. Маловероятно, что под американским и китайским давлением Северная Корея откажется от своих ядерных испытаний и программы запуска баллистических ракет, передает обозреватель.

Возможно ли представить, что в таких условиях президент Трамп отреагирует так, как он обещал, угрожая Пхеньяну "огнем и яростью"? - задумывается автор статьи. Некоторые наблюдатели заблуждаются по поводу того, что режим Ким Чен Ына не осмелится подставляться под гонения из страха массированных ответных мер со стороны США, Японии и Южной Кореи. Однако ни в чем нельзя быть уверенным.

Марк Фитцпатрик допускает, что подобный гипотетический обмен угрозами можно отнести к категории психологической войны. Месседж мог также предназначаться для Китая, с тем чтобы он не уменьшал своего давления на неуемного соседа и строже применял к нему санкции ООН. Конечно, сейчас Северная Корея не подает признаков того, что в ближайшее время намеревается проводить ядерное испытание. Но этому не способствует и зимний сезон. Весной станет известно, действительно ли Северная Корея отказывается от своих провокаций. Если нет, то какова будет соответствующая реакция международного сообщества на такие действия: как давать отпор без риска разжигания войны с Северной Кореей? - рассуждает обозреватель.

На другом конце Азии воинственной риторической эскалацией на фоне боевых действий занимаются Иран и Саудовская Аравия. Между тем играют они не на равных. Эр-Рияд обеспокоен иранским продвижением вперед вследствие падения ИГИЛ*. Влияние Ирана простирается на иракский Курдистан, на сирийский Курдистан и даже на Турцию, отмечает Нордманн.

Пуск ракеты на Эр-Рияд, приписываемый союзникам Ирана в Йемене, увязшем в войне, маневры наследного принца Мухаммеда Бен Салмана по усилению его притязаний на трон и по модернизации королевства, напряженность вокруг Ливана, с выходом в отставку премьер-министра Харири, дают основания опасаться открытия второго фронта. Однако в Ливане население враждебно относится к саудовскому вмешательству и проявляет верность премьер-министру, а дипломатическое посредничество Франции и Китая позволило погасить назревающий пожар. Тем не менее, соперничество между Саудовской Аравией и Ираном продолжает обостряться, пишет автор статьи.

Таким образом, в 2018 году не наступит умиротворения, и риск войны остается высоким, подытоживает Нордманн.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.