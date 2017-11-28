Трамп порождает новую холодную войну? Северная Корея, Россия, Сирия и Куба теперь работают вместе против США

"Сирия и Северная Корея, два ведущих противника внешней политики США, которые также считаются Госдепартаментом государствами, поддерживающими терроризм, еще больше сблизились, в то время как международная ось, противостоящая Вашингтону и его союзникам, становится влиятельнее в мире", - пишет журналист американского журнала Newsweek Том О'Коннор.

"Сирийский президент Башар аль-Асад и северокорейский лидер Ким Чен Ын, оба пришедшие к власти после смерти отцов, стали мишенями внешней политики президента Дональда Трампа на двух решающих площадках - в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, - говорится в статье. - С тех пор как американский лидер предпринял беспрецедентный шаг и нанес удар по сирийским войскам в связи с обвинениями в использовании химического оружия в апреле и несколькими часами позже пригрозил атаковать Северную Корею на фоне сообщений о предстоящем испытании атомного оружия, две страны положились на свои исторические связи времен холодной войны".

Недавняя встреча северокорейского посла в Сирии Чан Мён Хо и сирийского министра труда и социальных дел Римы аль-Кадири стала демонстрацией редкого примера афиширования Пхеньяном своей вовлеченности на Ближнем Востоке, сообщает журналист. Как передало сирийское государственное агентство САНА, посол Северной Кореи выразил готовность своей страны внести вклад в восстановление Сирии посредством знаний и компаний, специализирующихся на отделке интерьера и строительства.

Как говорится далее, эта встреча состоялась через несколько дней после того, как контролируемое правительством Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Асад послал Киму письмо в ответ на поздравления северокорейского лидера с 47-й годовщиной "Коррекционной революции", которая привела отца президента Сирии Хафеза аль-Асада к власти в 1970 году. Пожелав Киму всего самого лучшего, Асад сказал, что вновь подтверждает свое "желание укрепить связи дружбы и сотрудничества между двумя странами в соответствии с интересами и процветанием их дружественных народов".

Эксперты отметили, что военные продвижения обладающей ядерным оружием Северной Кореи и поднявшие голову сирийские войска, поддерживаемые Россией и Ираном, представляют серьезные угрозы для планов Трампа по Ближнему Востоку. "Длящийся десятилетиями военный союз Северной Кореи с режимом Асада разжигает опасения в администрации Трампа касательно того, что Ким Чен Ын не только извлекает выгоду из шестилетней войны в Сирии, но также и учится на ее примере", - цитирует автор оценку бывшего журналиста Джея Соломона в статье для Вашингтонского института ближневосточной политики.

"Тем временем другой крупный игрок времен холодной войны пытается возобновить связи с силами, выступающими против США, - сообщает автор. - Как это было в случае с Ираном, администрация президента Барака Обамы вступила в контакт с Кубой для исторических переговоров, которые имели ряд достижений, с тех пор отмененных Трампом". Имея мало возможностей для переговоров с США, коммунистический остров, расположенный в двух шагах от Флориды, попытался возобновить отношения с Россией, пишет издание со ссылкой на Deutsche Welle, и решительно поддержал Сирию и Северную Корею. Северокорейские и кубинские чиновники встретились на прошлой неделе, чтобы укрепить связи.