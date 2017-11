28 ноября 2017 г. Майкл Гринбаум | The New York Times Кажется, Трамп и Россия нашли общего врага: американскую прессу "Президент Трамп систематически нападает на CNN. Но обычно он сосредотачивается на внутреннем вещании сети - его самом нелюбимом кабельном новостном канале, так что его пост в Twitter в этот уикенд по поводу международного подразделения CNN стал редкостью", - передает журналист американской газеты The New York Times Майкл Гринбаум. "@FoxNews гораздо важнее в США, чем CNN, но за пределами США CNN International по-прежнему главный источник (фейковых) новостей, и они плохо представляют нашу страну миру. Внешний мир не получает от них правды", - цитирует газета субботний твит Трампа. Также следует отметить, продолжает автор, что комментарии Трампа были сделаны несколько часов спустя после того, как президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает некоторые американские новостные СМИ, работающие в России, регистрироваться в правительственных органах в качестве иностранных агентов, фактически определяя их как враждебные организации. Ранее союзники Путина дали понять, что это может затронуть CNN International. "Пока, как кажется, новые правила в России не затронули CNN, - отмечает журналист. - Но на фоне текущего расследования возможных связей союзников Трампа и Путина выбранный момент и содержание твита Трампа были тут же препарированы на предмет потенциальных намеков о связи. Было ли это знаком того, что Трамп и Путин объединились против общего врага?" "На протяжении нескольких месяцев группы, выступающие за свободу прессы, предупреждают, что растущие нападки Трампа на новостные СМИ могут побудить иностранные правительства следовать его примеру, особенно в странах, где нет такой надежной защиты свободы слова, как в США", - говорится в статье. Кристиан Аманпур, многолетний корреспондент и ведущая шоу на CNN International, заявила в интервью газете в понедельник, что она была ошеломлена замечаниями Трампа. По словам журналистки, риторика Трампа против прессы дает "автоматический зеленый свет" иностранным авторитарным лидерам, которые хотят принять жесткие меры против журналистов в своих странах. "Мы привыкли к опасностям. Но мы не нуждаемся в ударах ножом в спину от нашего свободного и демократического руководства", - сказала Аманпур по телефону из Лондона. Источник: The New York Times