28 ноября 2017 г. Мишель Голдберг | The New York Times Очень может быть, что Трамп в руках России Мишель Голдберг в The New York Times хвалит книгу бывшего шефа московского бюро The Guardian Люка Гардинга "Сговор: тайные встречи, грязные деньги и как Россия помогла Трампу победить" (Collusion: Secret Meetings, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win.). "Я бы хотела, чтобы все, кто скептически относится к предположениям, что у России есть рычаги влияния на Трампа, прочитали эту книгу, - признается журналистка. - Нашей стране - как минимум тем ее частям, которые не находятся полностью под влиянием правой пропаганды - нужно ознакомиться с существенными свидетельствами того, что наш президент в рабстве у зарубежной державы". По словам Голдберг, эта книга "бесценна, так как в ней собраны несметные свидетельства существования паутины отношений между Кремлем, Трампом и членами ближнего круга Трампа". Гардинг "убедительно предполагает, что Россия могла культивировать Трампа с 1980-х годов". "В те времена, как пишет Гардинг, КГБ работало над привлечением к сотрудничеству "видных западных фигур" (по выражению КГБ)", - поясняет журналистка. Голдберг упоминает о статье Эндрю Хиггинса "Почему противники Путина огорчены зацикленностью США на вмешательстве в выборы", опубликованной на прошлой неделе в The New York Times. В ней говорится, что эта фиксация укрепляет образ Путина как "неизменно побеждающего стратега". Журналистка приводит процитированное Хиггинсом замечание российского историка Ивана Куриллы: "Американские либералы так расстроены по поводу Трампа, что не могут поверить, что он - реальный продукт американской жизни. Они пытаются изобразить его как нечто, созданное Россией". "Как один из американских либералов, я не думаю, что это вполне точно сказано. Трамп - аляповатый торгаш, который считает заключение сделки о продаже вершиной человеческого подвига, - насквозь американская фигура. Его кампания расовых и религиозных жалоб подпитывается темнейшими течениями американской истории. Очевидно, Путин максимум воспользовался возможностью, которую создала американская политическая дисфункция", - возражает Голдберг. "О глубине, до которой дошла эта дисфункция, говорит то, что веские свидетельства о том, что президент не патриот, не привели к новому политическому землетрясению. Америка, пораженная и разделенная, по-видимому, не может переварить все, что мы узнаем о человеке в Белом доме", - указывает журналистка. "Не Путин создал Республиканскую партию, готовую терпеть кого-то близкого к измене, если это цена снижения налогов. Даже если все республиканцы в Конгрессе прочтут книгу Гардинга, они, возможно, не примут меры. Но они хотя бы узнали бы, чему содействуют", - резюмирует Голдберг. Источник: The New York Times