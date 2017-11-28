Российская шизофрения Трампа

"Соединенные Штаты должны послать оружие на Украину, чтобы содействовать ее "самообороне" против российской агрессии. Им следует призвать Россию к ответу за ее незаконную "оккупацию" украинской территории и добиться отправки на Украину международных миротворцев. Российский президент Владимир Путин - виновник этого конфликта в Европе, и он будет принимать решение, покончить ли с ним, - пишет Сьюзен Б. Глассер в Politico. - По крайней мере, так считает посол Курт Волкер, спецпосланник администрации Трампа, ответственный за завершение войны на Украине. Если вышеизложенное звучит как совершенно разумная американская политика относительно России, то потому, что так оно и есть. И как раз такую политику проводила бы любая из американских парламентских партий. Но, разумеется, с ней есть всего одна большая проблема. Она почти наверняка не полностью отражает то, что на самом деле думает президент Соединенных Штатов".

"В новом интервью The Global Politico - его первом развернутом интервью американскому изданию с тех пор, как он вступил в должность летом - Волкер подробно рассказал о том, как затруднены отношения с Россией в эти дни, несмотря на надежды Дональда Трампа на примирение, о том, что несколько раундов его переговоров с ведущим советником Путина пока не привели ни к какому прогрессу, а также о том, каково это - быть спецпосланником, работающим на госсекретаря, пообещавшего избавиться от тебя".

"В целом, по его словам, перспективы мира настолько туманны, что он считает очень вероятным продолжение активных боевых действий на Украине еще в течение года. Эта страна оказалась втянутой в военный конфликт в 2014 году, когда Россия силой аннексировала Крымский полуостров. Это был первый такой захват территории в Европе со времен Второй мировой войны. Также Россия раздула сепаратистскую войну на востоке Украины. Это привело к международному осуждению и, в конечном итоге, введению санкций, которые Путин отчаянно хочет снять", - говорится в статье.

"Думаю, что вероятность этого не менее 80%, - сказал Волкер. - Есть шанс, что все пойдет иначе, но самый вероятный сценарий - продолжение этого [конфликта]". Спецпосланник напомнил, что с начала боевых действий на востоке Украины погибли более 10 тыс. человек.

"Проводить время с Волкером - значит, противостоять шизофрении, внутренне присущей российской политике администрации Трампа. Его версия соответствует взглядам на Россию и украинский конфликт, которые были бы почти у любой администрации США, а также представлениям всех тех членов администрации Трампа, с которыми я говорила в последнее время. Они глубоко критически относятся к Путину и, разумеется, не подвержены его влиянию. Они озабочены тем, что по ключевым вопросам не достигается никакого или почти никакого прогресса, а также тем, что дно в американо-российских отношениях еще не достигнуто, хотя в прошлом году имели место и взлом выборов, и взаимные обвинения в шпионаже, и изгнания дипломатов, и закрытия консульств", - сообщает Глассер.

"Волкер сказал, что и сам Трамп сейчас согласен с этой версией российской политики, хотя бы потому, что действия Путина так вызывающи", - передает журналистка. "Россия напрашивается, - заявил Волкер. - Президент всегда говорит: "Мы бы поладили с Россией, но то, что творит Россия, делает это затруднительным".

"Но, конечно, эта российская политика не соответствует российской политике Трампа в точности, - возражает Глассер. - Напоминания об этом поступают практически каждый день. Всего за несколько часов до моего интервью с Волкером Трамп счел нужным позвонить Путину, и официальная стенограмма их более чем часового разговора показывает, что это было широкое обсуждение Сирии, Украины, ИГИЛ*, Ближнего Востока и Центральной Азии. Решение поговорить с Путиным вызвало буквально стоны у некоторых специалистов по России, работающих в администрации Трампа, так как беседа произошла на следующий день после того, как Путина сфотографировали обнимающим сирийского диктатора Башара Асада во время встречи в Сочи. В заявлении Трампа о телефонном разговоре не было никакой критики ни того, что Путин поддерживает сирийского президента, ни его недавнего решения наложить вето на расследование ООН по поводу применения режимом Асада химического оружия".

"Это не показалось случайным никому из тех, кто следит за взаимодействиями Трампа с российским лидером. Несмотря на уговоры его подчиненных (вроде Волкера) и их взгляды, в которых гораздо больше скепсиса в отношении кремлевской железной руки, Трамп так и не отказался от своих надежд на новую дружественную эпоху в российско-американских отношениях", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.