Один полевой командир приходит на смену другому

Глава сепаратистов в восточноукраинском Луганске просчитался в борьбе за власть - и теперь вынужден отправиться в ссылку, пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Флориан Хассель.

"Все должно было выглядеть как вызывающий сожаление уход главы государства, известного своими заслугами: с серьезным выражением лица Леонид Пасечник, исполняющий обязанности главы ЛНР, объявил о том, что Игорь Плотницкий, до недавних пор возглавлявший контролируемую Москвой республику, ушел в отставку по состоянию здоровья", - передает издание.

Между тем, продолжает Хассель, находящийся в добром здравии Плотницкий обнаружился в Москве. "Он допустил ошибку, начав борьбу за власть без согласования с Москвой, - уверен журналист. - Бывший полевой командир, которого считают крайне коррумпированным политиком, возглавлял ЛНР три года. Теперь он захотел вывести из игры другого полевого командира - "министра иностранных дел" Игоря Корнета. Но у Корнета, который тесно связан с ФСБ, карта была более удачной: при помощи десятков вооруженных людей, которых в Луганск для поддержки направили лидер ДНР Захарченко и, очевидно, ФСБ, он вывел из игры самого Плотницкого". При этом, продолжает автор, врио главы ЛНР стал не Корнет, а Пасечник, ветеран украинских и, предположительно, российских спецслужб.

По информации SZ, министерство госбезопасности, которое возглавлял Пасечник, как и его аналог в ДНР, подчиняется напрямую московской ФСБ. Как сообщает Kyiv Post, Пасечник работал на украинскую СБУ на границе с РФ.

"По словам ветеранов СБУ, возможно, Пасечник был завербован ФСБ еще до 2006 года. (...) Назначение Пасечника на должность главы сепаратистского региона расценивается как победа ФСБ в противостоянии с московской группой, которую возглавляет Владислав Сурков, представитель президента РФ на Донбассе", - пишет в заключение автор.