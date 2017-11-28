Новая восточная политика Запада

"Трамп, крымский кризис, ядерное оружие, кибервойна: мир стоит на голове, ничто не является немыслимым и все возможно", - пишет Михаэль Штюрмер на страницах немецкого издания Die Welt.

"Когда мир лишает себя любой надежности - что тогда? Наблюдать, ждать и жаловаться на время - этого недостаточно для того, чтобы вновь заслужить доверие и закрепить правила совместного выживания на языке договора. Современный мир выживет совместными усилиями - или разрушит себя сам", - утверждает Михаэль Штюрмер.

"Настало время для фундаментальной проверки Североатлантического альянса, его возможностей и границ - и для новой восточной политики, а именно: другого отношения к России. Потому что, как уже давно напоминает Генри Киссинджер, демонизации хозяина Кремля недостаточно для замены надежной политики", - пишет журналист.

Автор сравнивает сегодняшнюю ситуацию с событиями пятидесятилетней давности, когда конфронтация обеих супердержав достигла своей первой кульминации и ядерная угроза "разрасталась" во всех направлениях. Президент США Джон Кеннеди потребовал "мучительной переоценки" казавшихся незыблемыми стратегических принципов.

"Тогда Кеннеди подготовил дипломатическое чудо - стратегический контроль над вооружениями", которое сегодня, однако, непригодно.

"Сегодня, когда выключены микрофоны, от опытных российских и американских дипломатов можно услышать, что никогда со времен Берлинского и Карибского кризиса 1958-1962 годов мир не стоял так близко к войне и катастрофе, как в наши дни", - пишет журналист.

По его мнению, сегодня, прежде всего, необходимо найти выход из "особенно опасного" кризиса на Восточной Украине и в Крыму. "Все, что происходило с весны 2014 года, (...) стоило России возможностей для политических маневров, экономического благополучия и сотрудничества с Западом в сфере модернизации", - считает автор.

"Москва не сможет себе этого позволить, пока не начнут меняться цены на нефть, а они не меняются давно. Какой смысл делать аннексию Крыма принципиальным вопросом всей восточной политики Запада в условиях растущей неопределенности?" - задается вопросом журналист.

"Расчет американцев на то, что экономические страдания приведут к политическому раскаянию и даже смене системы, не оправдался", - отмечает Михаэль Штюрмер.

"Все враждебно молчат и выжидают, кто сдастся первым: пока никто", - пишет журналист. То, что Москва и Киев возьмут ситуацию под свой контроль, остается, по мнению автора, не больше чем надеждой.

"Путинское предложение ввести миротворцев ООН подразумевает признание линии фронта будущей государственной границей: мир таким образом не будет достигнут, это будет разве что продолжение войны другими средствами. (...) Обещание Путина везде защищать русских - это зловещая угроза", - рассуждает журналист.

"Даже если на большом российском пространстве наступит новая стабильность, этого будет недостаточно для того, чтобы вновь заслужить и укрепить потерянное доверие", - продолжает автор. В конце холодной войны день за днем соблюдались меры по укреплению доверия и безопасности, а сейчас "крупные военные учения "Запад" вызывают в западных столицах подозрение, что для российского Генштаба речь шла о чем-то большем, чем о рутинной подготовке - возможно, о "ведении гибридной войны".

"Не многого стоит снова совместно применять на практике положения ОБСЕ. Благодаря этому можно было бы снова в значительной степени добиться предсказуемости", - отмечает журналист.

"Еще более важной является необходимость найти обязательные к выполнению и прозрачные принципы для будущих технологий противоракетной обороны, совместно расставить "контрольные стержни" и разработать положения для предупреждения кибератак. И прежде всего: все, что действует для межконтинентальных систем, об ограничении которых договорились обе стороны, должно также быть выполнимым и обсуждаемым для новых технологий", - пишет Михаэль Штюрмер.

"Опыт холодной войны показывает, что военных инструментов недостаточно для того, чтобы создать доверие и надежность. Для этого необходимо не только самоограничение с российской стороны, но и восточная политика Запада, которая объединит знание обстановки, осознание опасности и реалистичное умение управлять государством. Почему это дается нам сегодня так тяжело?" - задается вопросом автор в заключение.