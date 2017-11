28 ноября 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Перерыв в северокорейских испытаниях вооружений обнадеживает Россию. Но, возможно, ее ждет разочарование В понедельник "замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов предостерег, что ситуация на Корейском полуострове может сделаться "апокалиптической", но добавил, что у него есть один веский резон для оптимизма: Северная Корея уже более двух месяцев не проводит испытания каких-либо вооружений", пишет обозреватель The Washington Post Адам Тейлор, комментируя высказывания Моргулова на конференции клуба "Валдай" в Сеуле. Автор возражает: "Возможно, перерыв в испытаниях вооружений Северной Кореи - скорее сезонное явление, чем стратегический шаг". Он ссылается на статистику: после перехода власти к Ким Чен Ыну Пхеньян увеличил число ракетных испытаний, но в последнем квартале каждого года состоялось всего пять испытаний в совокупности. Самая вероятная причина - в том, что в четвертом квартале у северокорейского режима меняются приоритеты, считает автор. "Осенью в Северной Корее убирают урожай: в стране, которая часто страдает от дефицита продовольствия, это крупная операция, отвлекающая большие ресурсы от программы вооружений. Вдобавок зимой начинается цикл тренировок Корейской народной армии, что тоже отвлекает силы от программы вооружений", - говорится в статье. "Есть и признаки, что северокорейская программа вооружений сейчас не находится в глубокой спячке. Недавно американские правительственные источники сообщили изданию Diplomat, что в октябре северокорейские ученые испытали твердотопливный двигатель нового типа", - пишет автор. "С учетом этих факторов, считают многие эксперты, запуск еще одной ракеты или новые ядерные испытания в Северной Корее - только вопрос времени", - пишет издание. Что означает этот предполагаемый "сезонный перерыв" для политики Вашингтона? "Во-первых, эта версия указывает, что прекращение испытаний вооружений - не заслуга жесткого курса администрации Трампа в отношении Северной Кореи", - пишет автор. "Во-вторых, она осложняет осуществление курса "взаимного замораживания", за который ратуют Моргулов и другие, и, возможно, даже перечеркивает их надежды. Если Северная Корея лишь временно приостановила испытания, любые энергичные попытки США сделать шаг к сближению впоследствии могут показаться неразумными", - пишет автор. Автор сообщает: "По некоторым сведениям, в конце октября крупнейший специалист Госдепартамента по Северной Корее Джозеф Юн заявил в кулуарах, что, если Северная Корея прекратит ядерные и ракетные испытания на 60 дней, США возобновят прямой диалог с ней. Но была важная оговорка. Официальные лица США сказали, что отсчет 60-дневного периода до переговоров начнется лишь после того, как Северная Корея объяснит, почему прекратила испытания. А Пхеньян не дал никаких публичных объяснений". Источник: The Washington Post