28 ноября 2017 г. Вера Тольц и Прешиз Н. Чаттерджи-Дуди | The Washington Post Почему Путин поставил памятник жертвам советских репрессий? 30 октября президент Путин лично открыл мемориал "Стена скорби" в память о жертвах репрессий. "В российском обществе сохраняются разногласия вокруг интерпретации советского наследия, так что перед нами проект, наполненный напряженным политическим смыслом", - пишут в своей статье в The Washington Post профессор русистики Вера Тольц и научный сотрудник Прешиз Н. Чаттерджи-Дуди (Манчестерский университет). "Почему Путин затронул столь опасную тему?" - спрашивают они и тут же отвечают, что контекст решает все. По мнению авторов, накануне президентских выборов "Путин старается вознаградить союзников, придать определенную окраску "политическим воспоминаниям" страны, а также позиционировать себя в качестве умеренного лидера, который в силах сохранить стабильность и отразить наступление сил хаоса". "В 2004-2010 годах официальный российский дискурс о прошлом страны часто был равносилен обелению сталинизма", - считают авторы. "Это изменилось в 2010 году, когда правительство Путина организовало мероприятия в память о массовом убийстве польских офицеров в Катыни, совершенном в 1940 году советскими спецслужбами", - говорится в статье. "С тех пор Путин все больше сближался с иерархом РПЦ Патриархом Кириллом, который настроен против коммунистов и против Сталина", - пишут авторы. Но открытие "Стены скорби" - новый шаг к признанию факта былых репрессий, поскольку это первый подобный памятник, воздвигнутый по указу президента. Авторы изучили, как российские СМИ освещали открытие памятника. "Российская международная вещательная компания RT подчеркнула, что в речи Путина недвусмысленно осуждались сталинские репрессии", - пишут они. Первый канал тоже начал вечерние новости с речи Путина. "В ней осуждалась вся советская система, которая сделала террор возможным, и утверждалось, что причины репрессий нельзя вменить в вину каким-то отдельным лицам, которые занимались самоуправством", - говорится в статье. Авторы продолжают: "И в этом подвох: обвинять систему - значит, избегать привлечения конкретных лиц к ответственности". На взгляд авторов, у Путина были два резона обвинять систему, а не конкретных лиц: 1. Значительное меньшинство российского электората поддерживает компартию. 2. Путин сам "служил в разведке в КГБ - в организации, которая несет ответственность за многие проявления террора", - говорится в статье. А какие выгоды может получить правительство Путина от обращения к теме политических репрессий? Во-первых, считают авторы, таким образом Путин старается "перетянуть на свою сторону некоторых людей, которые недовольны режимом и критикуют его". "Во-вторых, напоминая России о системных причинах и колоссальной цене предыдущей эры политических репрессий, Путин продолжает заострять внимание на хаосе, насилии и людских страданиях, которые порождаются революциями, и противопоставлять им относительную стабильность своего правления", - отмечают авторы. "Вот почему известные активисты-правозащитники и бывшие диссиденты критикуют монумент, сочтя его циничной попыткой уклониться от подлинного расследования репрессий в коммунистический период, а также отвлечь внимание от политических репрессий, которые продолжаются в России", - говорится в статье. Авторы отмечают: сразу после сюжета об открытии мемориала Первый канал показал, как Путин участвовал в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент "отвечал на неподдельно жесткие вопросы членов совета о текущих произвольных гонениях, ограничениях политических протестов и неприятной атмосфере, которая сложилась в России и влечет за собой эмиграцию. Спокойные, обоснованные ответы Путина подчеркивали, как важно соблюдать букву закона, он утверждал, что политики-оппозиционеры намеренно нарушают правила, чтобы достичь известности", говорится в статье. Авторы заключают: "Накануне президентских выборов цель Путина - на своих собственных условиях реагировать на политическое недовольство и позиционировать себя в качестве неподдельно корректной и умеренной фигуры". Источник: The Washington Post