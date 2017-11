28 ноября 2017 г. Редакция | The Washington Post Объятия, которые говорят очень многое о ситуации в Сирии "С учетом того, что "Исламское государство"* в Сирии практически уничтожено, произошел очередной всплеск дипломатической активности, целью которой является покончить с гражданской войной в стране. Новое заседание в рамках переговоров под эгидой ООН в Женеве запланировано на вторник вслед за конференциями, проведенными на прошлой неделе Россией и Саудовской Аравией и продолжавшимися час телефонными переговорами между президентом Трампом и Владимиром Путиным", - пишет редакция The Washington Post. "Публичные заявления и брифинги по контексту нового процесса были противоречивыми и сбивающими с толку. Но одна-единственная фотография просто и красноречиво подытоживает ситуацию - на которой запечатлены крепкие объятия Путина и запятнанного кровью сирийского диктатора Башара Асада, когда они встретились в России, в Сочи, на прошлой неделе", - говорится в статье. "Возможно, Путину не удастся стать архитектором сирийского урегулирования, несмотря на слабость оппозиции и непоследовательность США", - предполагают авторы, упоминая, что оппозиция предпочла переговоры в Женеве предложенным им переговорам в Сочи, а делегация сирийского правительства отложила поездку в Женеву. "Тем не менее, на данный момент Россия заменила США как силу, способную мобилизовать ресурсы, в самом важном конфликте на Ближнем Востоке. То, что Трамп приветствует такое развитие событий, является очередным свидетельством его любопытного пиетета по отношению к Кремлю. Это также, вслед за катастрофической политикой в Сирии президента Барака Обамы, ускоряет падение глобального лидерства США", - заключают авторы. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post