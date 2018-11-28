Женщины засыпают рядом с собакой лучше, чем с партнером или кошкой, утверждают ученые

"Более половины американок спят, по крайней мере, с одной собакой в постели. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Канизийским колледжем в Буффало, штат Нью-Йорк", - пишет Daily Mail.

"Исследование показало, что немногим меньше трети женщин спят с кошкой и 57% - с другим человеком. Сон тех, кто спит с кошками и партнерами, нарушается ночью в равной степени. В то время как сон рядом с собакой позволяет женщинам чувствовать большую безопасность, говорится в исследовании".

"Кроме того, тот, кто находится по ночам в собачьей компании, ложится спать раньше, глубже спит и просыпается раньше по утрам", - говорится в статье.

Издание отмечает, что "сон рядом с мохнатым питомцем может заставить женщин испытывать даже больший комфорт и безопасность, чем рядом с другим человеком".

"Когда и женщины, и мужчины смотрят на своих собак, их уровень окситоцина повышается на 300%", - пишет газета.

"Это может объяснить, почему более половины из 962 опрошенных в ходе исследования Канизийского колледжа отмечают такой "комфорт" рядом со своими собаками".

31% опрошенных, имеющих, по крайней мере, одну кошку, не получают от своих питомцев того же ощущения уюта.

"Хотя женщины в целом, делящие постель с любыми питомцами или с любыми партнерами, сообщают о больших нарушениях сна, те, кто засыпает, гладя кошку или обнимая человека, просыпаются менее отдохнувшими", - передает Daily Mail.

7% женщин, которые спят в одиночестве, указывают на более качественный ночной сон в целом.

Поэтому, если вы действительно хотите хорошо отдохнуть, подумайте о том, чтобы выставить всех из своей постели, призывает газета.

Хотя совместный сон способствует выработке того же магического гормона окситоцина, большинство из нас в действительности не любит спать рядом с партнерами. Лишь 13% людей спят, прижавшись к партнеру или обнимая его, в то время как 63% отодвигаются от него.