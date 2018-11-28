Ученые проглотили детальки Lego ради опыта на себе

По данным научного журнала Livescience, шесть британских и австралийских ученых и педиатров в рамках эксперимента проглотили головы Lego-человечков, передает немецкое издание Focus.

"С помощью опыта на себе ученые хотели выяснить, сколько времени пройдет с того момента, как игрушка, которую проглотил ребенок, снова выйдет из организма и какое влияние окажет на него пластмассовая деталь", - говорится в статье.

"Ученые пришли к следующему результату: в среднем желтая голова Lego-человечка снова "появляется на свет" через 2-3 дня", - сообщает издание.

Несмотря на то, что, по словам педиатра Королевской больницы Лондона и участницы эксперимента Тессы Дэвис, данный эксперимент в некоторой степени был предрождественским развлечением, рассматривать его как шутку не стоит. "Каждый день к нам в отделение скорой помощи поступают дети, которые что-нибудь проглотили", - отмечает педиатр. "Благодаря этой акции ученых врачи теперь знают, что происходит с пластмассовыми детальками в организме маленьких пациентов: они проходят по пищеварительному тракту и без проблем выходят с испражнениями", - передает Stern.