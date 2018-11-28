Россия, как питон, душит Украину, лишая ее воздуха

"Конфликт между Россией и Украиной вокруг аннексированного полуострова Крым снова становится вопросом убеждений, - пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн. - Плохое НАТО поддерживает Киев в том, чтобы противостоять России в Черном море? Или властелин Кремля Владимир Путин хочет теперь дестабилизировать и другие районы Украины или вовсе в итоге поглотить всю страну?"

Благодаря Крымскому мосту Кремль "ловко отрезает сталеплавильным заводам, угольным шахтам, кукурузным и пшеничным полям, расположенным на подконтрольной Киеву территории Восточной Украины, доступ к крупным транспортным судам и продолжает загонять в угол и без того экономически слабую Украину". "Как питон, Россия медленно, но упорно душит Украину, лишая ее воздуха", - подчеркивает автор статьи.

Московские политики обвиняют Порошенко в том, что он умышленно развязал конфликт перед президентскими выборами в марте. Однако "маленькая, новая, успешная война гораздо больше улучшит имидж Путина, чем Порошенко", считает Брюггманн. Со времени присоединения Крыма "из-за экономических трудностей, вызванных санкциями и неудачным управлением, репутация шефа Кремля здорово пострадала", отмечает журналист.

"Внешнеполитические конфликты с внутриполитическими мотивами всегда пожароопасны. Ведь у них зачастую отсутствует всякое основание. Таковым является и первое "официальное" столкновение двух государств", - считает Брюггманн.

"Одновременно Москва отвлекает внимание от того, что самопровозглашенные сепаратистские республики на Донбассе являются политическими диктатурами и экономической катастрофой", - говорится в статье.

То, что "военная авантюра" может быть выгодна и Порошенко, сомнительно. "Его армия (...) по сей день безнадежно уступает крупной державе России. А военные поражения приводят к политической дискредитации, а вовсе не к успеху на выборах", - полагает Брюггманн.

"Путин сделает все для того, чтобы Украина потерпела неудачу. Потому что, если она станет менее коррумпированным, современным и экономически процветающим государством, у его шайки олигархов в собственной стране больше не будет оправдания. Если же Украина снова станет вассалом Москвы, европейской архитектуре безопасности будет нанесен основательный ущерб. Поэтому судьба Украины ни в коем случае не должна быть безразлична Европе", - заключает журналист.