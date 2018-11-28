"Не региональный конфликт, а вопрос о будущем миропорядке"

"Как питон, Россия медленно, но упорно душит Украину, лишая ее воздуха", - утверждает западная пресса, комментируя события в Керченском проливе. Это очередная угроза существующему мироустройству, которое может превратиться в "джунгли, где действует право сильнейшего". Международное сообщество должно сплотиться против Путина, "агрессора и рецидивиста", и не делать "никаких поблажек России", призывают редакции.

"Как питон, Россия медленно, но упорно душит Украину, лишая ее воздуха", - утверждает журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн. Благодаря Крымскому мосту Кремль "продолжает загонять в угол и без того экономически слабую Украину".

Московские политики обвиняют Порошенко в том, что он умышленно развязал конфликт перед президентскими выборами в марте. Однако "маленькая, новая, успешная война гораздо больше улучшит имидж Путина, чем Порошенко", считает автор статьи. "Из-за экономических трудностей, вызванных санкциями и неудачным управлением, репутация шефа Кремля здорово пострадала", отмечает журналист.

То, что "военная авантюра" может быть выгодна и Порошенко, сомнительно, ведь "военные поражения приводят к политической дискредитации, а вовсе не к успеху на выборах", полагает Брюггманн.

"Путин сделает все для того, чтобы Украина потерпела неудачу. (...) Если же Украина снова станет вассалом Москвы, европейской архитектуре безопасности будет нанесен основательный ущерб. Поэтому судьба Украины ни в коем случае не должна быть безразлична Европе", - заключает журналист.

"Украина вводит военное положение в электоральных целях" - утверждает швейцарская Le Temps.

Военное положение сроком на два месяца могло привести к переносу или отмене выборов, на которых Порошенко по предварительным опросам набирает всего 9% голосов, размышляет корреспондент издания в Киеве Стефан Сиохан.

Значит ли это, что люди президента сделали попытку перенести мартовские выборы? Никто в Киеве не признается в этом открыто. Но в частной беседе - совсем другое дело, замечает журналист. "Изменить дату выборов - таково одно из их намерений, они прекрасно знают, что положение у них не лучшее", - поясняет на условиях анонимности один парламентарий.

По другим источникам, Ангела Меркель отправила Порошенко крайне жесткие сигналы, препятствующие введению такого военного положения, которое поставит под угрозу демократический процесс на Украине. В конце концов срок военного положения был сокращен до 30 дней и будет касаться десяти приграничных районов, указывает автор.

"На фоне усиления напряженности между Россией и Украиной многие наблюдатели начинают размышлять, как могла бы выглядеть война между двумя странами", - пишет Newsweek.

"Эксперты согласны в том, что в случае открытого военного наступления России на Украину все международное сообщество должно сплотиться и оказать давление на Россию с тем, чтобы она отвела свои силы", - отмечает автор статьи Кристина Мейза.

"Мы были бы заинтересованы в скорейшей деэскалации при любом раскладе, - сказал в беседе с Newsweek Эвелин Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии в Минобороны США. - Можно предположить, что мы активизировали бы военное содействие Украине, обратились в Совет Безопасности ООН и наделали бы шума. Я полагаю, мы немедленно обрушили бы на Россию мощные санкции, которые можно было бы отменить, если она отведет силы. И мы должны будем приостановить какие-либо дипломатические связи с Россией, отказать ей в участии во встрече "большой двадцатки".

"Усилившаяся в последнее время напряженность повышает вероятность того, что Россия будет двигать рубеж соприкосновения западнее, чтобы наказать Украину. Это обернется катастрофой для России - в связи с ростом военных возможностей Украины, а также потому, что это может привести к новым санкциям со стороны Запада", - заявил Newsweek Марк Симаковски, эксперт по России в Атлантическом совете (Atlantic Council).

"Многие эксперты согласны в том, что сценарий, при котором Россия развернет полномасштабное наступление на Украину, маловероятен", - подчеркивает издание.

Не делать "никаких поблажек России" призывает немецкая газета Tagesspiegel.

Владимир Путин - агрессор и "рецидивист". "Дипломатический язык в отношениях с ним ни к чему не привел. Напротив, он, по всей видимости, вдохновил его на очередное нарушение договорных обязательств", - пишет корреспондент Кристоф фон Маршалл. Федеральное правительство Германии должно назвать произошедшее в Керченском проливе тем, чем оно является - актом агрессии, считает журналист.

Германия должна ужесточить санкции против России и призвать союзников последовать ее примеру. Кроме того, Берлин должен прекратить поддерживать строительство "Северного потока - 2", считает автор публикации.

"То, что произошло в Керченском проливе, не является региональным конфликтом между двумя странами (...). Речь идет о принципиальном вопросе: при каком миропорядке все мы хотим жить? В джунглях, где действует право сильнейшего? Или при основанном на правилах порядке, в котором действует международное право и наказываются те, кто его нарушает?" - задается вопросами корреспондент.

Редакция The Wall Street Journal перечисляет способы, с помощью которых Запад может отреагировать на действия России в Азовском море. "Путину следует отказать в международном уважении, которого он жаждет, и саммит G20 на этой неделе в Аргентине дает шанс изолировать российского лидера, - полагает газета. - (...) Подобный рычаг давления более эффективен, чем какой бы то ни было шарм, который Трамп, по его мнению, может задействовать против Путина".

Кроме того, редакция газеты предлагает ввести точечные санкции против России, например, санкции против крупного российского банка или запрет американских инвестиций в сфере госдолга России.

По мнению издания, отдельного упоминания заслуживает Германия, ибо у Берлина есть ощутимые рычаги давления благодаря трубопроводу "Северный поток - 2". Редакция полагает, что Германии стоит пересмотреть свое согласие на его строительство.

Кроме того, НАТО в качестве жеста солидарности "стоит подумать об увеличении присутствия в Балтийском море", а "Вашингтон и союзники могут также повысить политическую цену за будущие действия России вокруг Азовского моря", если Киеву будет оказано большее военное содействие, включая поставку противокорабельных ракет.

"Российская проблема, стоящая перед Украиной, - это самая актуальная версия российской проблемы, стоящей перед всеми остальными. Путин хочет расширить влияние от Полярного круга до Африки. Если не последует мощной реакции на события минувших выходных, следует ожидать новых российских посягательств, причем довольно скоро", - уверено издание.