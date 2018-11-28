Иванишвили - Саакашвили: истинная дуэль второго тура президентских выборов в Грузии

В среду лицом к лицу встречаются два кандидата на ставший теперь почетным пост президента Грузии: один кандидат поддержан олигархом, другой - бывшим президентом в изгнании, пишет корреспондент Le Figaro в Тбилиси Режи Женте.

Грузины, разочарованные отсутствием результатов правительства и его политическими интригами во время президентской кампании, к тому же мало вдохновленные идеей вновь оказать доверие оппозиции, руководимой экс-президентом в изгнании Михаилом Саакашвили, в первом туре выборов 28 октября отказались выдавать карт-бланш какому-то одному кандидату, говорится в статье.

Так, в среду "независимый" кандидат 66-летняя Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" олигарха Бидзины Иванишвили, противостоит во втором туре 60-летнему Григолу Вашадзе, кандидату от "Единого национального движения" Саакашвили. Бывший французский дипломат Зурабишвили возглавляет первый тур голосования с 38,6% голосов, но она опережает своего соперника всего на 0,9%, указывает журналист.

Оба кандидата были министрами иностранных дел Грузии и теперь произносят достойные европейских демократий речи о том, что стратегическая доктрина страны нацелена на то, чтобы крепко присоединиться к Западу и оторваться от враждебной России, передает автор статьи.

Григол Вашадзе предложил списать долги 600 тыс. граждан (в среднем каждый долг составляет менее 2 тыс. лари, то есть 660 евро), поскольку грузины испытывают трудности "из-за "неправильной экономической политики" правительства и падения национальной валюты. Однако 19 ноября, в период между двумя турами, премьер-министр Мамука Бахтадзе объявил, что эти кредиты будут выкуплены в конце декабря банком Бидзины Иванишвили. Это "безнадежное мероприятие", иронизирует Григол Вашадзе, в то время как крупные НПО страны изобличают "широкомасштабную покупку голосов", передает журналист.

Общая сумма выкупа составляет 500 млн евро - что говорит о решительности Иванишвили противостоять Саакашвили. Это просто личная ненависть? - задумывается Женте. Хотя бывший президент покинул свое кресло после электорального поражения, Иванишвили и его команда называют его "диктатором, создавшим тоталитарный режим".

Противники миллиардера Иванишвили подчеркивают, что он сделал свое состояние в России, что проблема "пророссийского" олигарха в том, чтобы стать полноправным владельцем своего имущества, что он "по хорошей цене" (по его собственным словам) продал свои активы большому соседу, несмотря на сложную ситуацию, в которой он оказался в 2012 году, когда вступил в международную политику. Словом, все задаются вопросом, как можно поверить в то, что Иванишвили по-прежнему не "поддержан" Кремлем? - продолжает корреспондент.

Президентская кампания сводится к столкновению Иванишвили-Саакашвили, в ходе которого все позабыли о заботах 3,7 млн грузин (бедность, безработица, здравоохранение). Пост президента сейчас носит лишь почетный характер, он служит прикрытием "парламентского режима", чтобы лучше контролировать национальную политическую арену, поясняет корреспондент.

Многие ожидают манифестаций и напряженности после второго тура между Иванишвили, готовым на все, лишь бы предотвратить успех своего злейшего врага, и Саакашвили, который после своего изгнания из-за идущего против него в Грузии уголовного расследования уже кричит о фальсификации результатов голосования в длинных трансляциях в Facebook live. Но сам факт того, что оппозиция способна одержать победу, через шесть лет после первой смены власти, решение о которой было принято в избирательных урнах, уже является знаком того, что в данном регионе царит демократический настрой, несколько месяцев спустя после "бархатной революции" армянского соседа, резюмирует Женте.