Своим наступлением против Украины в Азовском море Москва открыла третий фронт

Обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман считает, что российско-украинский морской инцидент 25 ноября не случаен. Он нацелен на демонстрацию того, что отныне Россия является хозяйкой в Азовском море.

Вот так, пять лет спустя после восстания Майдана, через четыре с половиной года после аннексии Крыма, затем развязывания конфликта в приграничном с Россией Донбассе, который эксперты стыдливо называют войной "малой интенсивности", хотя она унесла жизни 10 тыс. человек, Москва в своем наступлении против Украины открыла третий фронт. На этот раз речь идет ни больше ни меньше об аннексии Азовского моря, которое омывает одновременно Украину и Россию и завершается Керченским проливом, отделяющим его от Черного моря, отмечает автор статьи.

Такая эволюция не удивила внимательных наблюдателей, отслеживающих ситуацию в Мариуполе, украинском городе с полумиллионным населением (20% из них - перемещенные лица), чей порт расположен в Азовском море, указывает Кауфман. Крымский мост, торжественно открытый в мае сидевшим за рулем грузовика Владимиром Путиным, имеет одну особенность: в нем предусмотрено все необходимое для того, чтобы по высоте создавать помехи для прохода судов, направляющихся для загрузки и разгрузки в два украинских порта.

Стратегия ясна: сжечь на медленном огне этот регион, мешая ему делать покупки и вывозить грузы морем, тем более что из-за боев в зоне конфликта на севере Мариуполя местный аэропорт закрыт и доступ к дороге затруднен, полагает журналистка.

Две недели назад Европейский совет по международным отношениям отправил на место небольшую группу экспертов. Их выводы оказались предостерегающими: "Азовское море рискует превратиться в третий фронт. Москва, судя по всему, стремится выдворить Украину из этого моря, закрывая ее порты. Риск прямого столкновения между Украиной и Россией реален. Украинцы опасаются того, что в связи с наличием укрепления и оборонительных сооружений на линии фронта (на севере), возможные российские атаки теперь могут проводиться с моря, где Украина гораздо более уязвима. Эта ситуация не привлекает достаточного внимания со стороны международного сообщества".

Русские же ведут себя так, словно ничего не произошло: привлечение посредников? А зачем? - коротко спросил министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник в Париже. В Берлине председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков счел волнение, вызванное этим делом, "несколько преувеличенным". "Через неделю все это забудется", - заверил он на конференции, организованной Фондом Кёрбера.

Один российский эксперт сказал изданию, что российско-украинский морской инцидент 25 ноября - все что угодно, только не случайность. Российский досмотр является демонстрацией силы, чтобы показать, кто распоряжается доступом к Азовскому морю. Такова же цель видеоролика, снятого на борту российского корабля, изображающего обсуждение его маневров и приказы капитана, как протаранить и взять на буксир украинский корабль: он был обнародован для примера, говорится в статье.

Речь идет не о новой стадии военных действий, успокаивает Пушков, а о "непрерывности". Воистину плохая новость для Киева и его западных союзников: в то время как усилия и попытки найти выход из конфликта в Донбассе не сдвигаются с мертвой точки, Москва не только не подает никаких признаков открытости, но, наоборот, запутывается в собственной лжи, комментирует Кауфман.