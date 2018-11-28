Украина вводит военное положение в электоральных целях

В ответ на российские военные действия в Азовском море власти Киева ввели военное положение с неясными очертаниями сроком на 30 дней в десяти приграничных районах, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Киеве Стефан Сиохан.

Понадобилось четыре года войны для того, чтобы украинская исполнительная власть решилась наконец объявить военное положение, хотя такой статус не предписывался во время самых кровавых эпизодов войны в Донбассе. Но в понедельник вечером, после захвата трех украинских кораблей российским ВМФ, парламент одобрил смягченную версию президентского декрета под номером 390/2018, который устанавливает "чрезвычайные меры" и вводит на Украине "военное положение", сообщает автор статьи.

"В начале войны со стороны наших западных партнеров поступали конкретные просьбы не провоцировать Россию сверх меры", - поясняет политолог Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Наверное, вводить военное положение уже слишком поздно, но оно ценно прежде всего своим психологическим воздействием", - продолжает Мельник.

Кроме того, Украина не решалась "потерять невинность" по довольно тривиальным причинам: ее слабая экономика находилась в зависимости от финансовых вливаний, тогда как МВФ не может перечислять средства стране, легально находящейся в состоянии войны. Лишь в 2018 году, после открытия Керченского моста, война изменила формат: засевшая в траншеях Донбасса, теперь она активизировалась в Азовском море, куда Россия перекрыла Киеву торговый и военный доступ, комментирует Сиохан.

В понедельник пропорошенковский политолог Тарас Березовец подчеркнул, что российский военный аппарат (в реальности ФСБ) впервые открыл огонь по украинцам, не скрывая своего флага. Крымский инцидент многими в Киеве интерпретировался как "военные действия", он довел до нервного срыва общественное мнение, уже пресыщенное четырьмя годами конфликта, и многими воспринимался как символичный акт, говорится в статье.

Алексей Мельник из Центра Разумкова перед голосованием о введении военного положения выразил мнение, что "главной проблемой являются выборы". Предстоящие президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года. Военное положение сроком на два месяца могло привести к переносу или отмене выборов, на которых Петр Порошенко по предварительным опросам набирает всего 9% голосов - в столь ключевом голосовании он занимает лишь третью позицию, размышляет корреспондент.

Значит ли это, что люди президента сделали попытку перенести мартовские выборы? Никто в Киеве не признается в этом открыто. Но в частной беседе - совсем другое дело, замечает журналист. "Изменить дату выборов - таково одно из их намерений, они прекрасно знают, что положение у них не лучшее, - поясняет на условиях анонимности один парламентарий. - Но в понедельник никто не позволил Порошенко зайти столь далеко, даже члены его собственного лагеря противились этому".

По другим источникам, международное сообщество - в частности, Ангела Меркель - отправило президенту крайне жесткие сигналы, препятствующие введению такого военного положения, которое поставит под угрозу демократический процесс на Украине. В конце концов срок военного положения был сокращен до 30 дней и будет касаться десяти приграничных районов, соседствующих с Россией, расположенных на побережье Азовского и Черного морей, а также рядом с Приднестровьем, указывает автор статьи.

Первый симптом: во вторник вечером в интервью Кристиану Аманпуру на телеканале CNN Петр Порошенко впервые упомянул о возможности запретить российским гражданам посещать украинскую территорию.