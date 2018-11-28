Возможная война России и Украины: как должен реагировать Запад

"На фоне усиления напряженности между Россией и Украиной многие наблюдатели начинают размышлять, как могла бы выглядеть война между двумя странами", - пишет Newsweek.

"Эксперты согласны в том, что в случае открытого военного наступления России на Украину все международное сообщество должно сплотиться и оказать давление на Россию с тем, чтобы она отвела свои силы", - отмечает издание.

"Мы были бы заинтересованы в скорейшей деэскалации при любом раскладе, - сказал в беседе с Newsweek Эвелин Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии в министерстве обороны США. - Можно предположить, что мы активизировали бы военное содействие Украине, обратились в Совет Безопасности ООН и наделали бы шума. Я полагаю, мы немедленно обрушили бы на Россию мощные санкции, которые можно было бы отменить, если она отведет силы. И мы должны будем приостановить какие-либо дипломатические связи с Россией, отказать ей в участии во встрече "большой двадцатки".

"Многие эксперты согласны в том, что сценарий, при котором Россия развернет полномасштабное наступление на Украину, маловероятен", - подчеркивает издание. Однако в том случае, если "российские войска начнут вторжение на украинскую территорию, как со стороны США, так и со стороны Европы должен последовать скоординированный ответ на высшем уровне".

"Усилившаяся в последнее время напряженность повышает вероятность того, что Россия будет двигать рубеж соприкосновения западнее, чтобы наказать Украину. Это обернется катастрофой для России - в связи с ростом военных возможностей Украины, а также потому, что это может привести к новым санкциям со стороны Запада, - заявил Newsweek Марк Симаковски, эксперт по России в вашингтонской организации Атлантический совет (Atlantic Council). - Международное сообщество будет рассматривать это как вопиющую открытую российскую агрессию. Скорее всего, произойдет увеличение военной помощи Украине. Я не считаю вероятным вовлечение сил НАТО, но, видимо, на Украину будут направлены западные военные советники, чтобы помочь украинцам защитить свою страну".

По словам Михала Барановски, директора варшавского отделения Германского фонда Маршалла, сейчас Запад может повлиять на деэскалацию ситуации.

"Последние действия России следует рассматривать в большей степени как новый тест для Запада, чем что-либо другое, хотя экономическую важность Азовского моря для Украины не следует недооценивать, - отметил Барановски. - Вызов для международного сообщества - особенно при мощной поддержке США - будет заключаться в том, чтобы дать очень четко понять: за подобное поведение Россия должна будет заплатить свою цену. США и Европа должны сосредоточиться на таких инструментах, как прицельные экономические санкции и увеличение помощи Украине".