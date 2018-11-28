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28 ноября 2018 г.
28 ноября 2018 г.

Даниэль Штайнфорт | Neue Zürcher Zeitung

Одну египетскую собаку в кисло-сладком соусе, пожалуйста!

"Когда-то в Египте были времена, когда домашних животных почитали настолько, что не хотели расставаться с ними даже на том свете. Миллионы собак и кошек мумифицировали и хоронили рядом с их хозяевами. В сегодняшний век жизнь четвероногих в Египте не так хороша", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Даниэль Штайнфорт.

Министерство сельского хозяйства Египта придумало новый способ борьбы с многочисленными бродячими кошками и собаками, которых раньше травили ядовитыми приманками. "Как сообщила газета al-Masri al-Youm, в будущем экспортироваться будут не только традиционные сельскохозяйственные животные вроде овец, но и собаки и кошки - очевидно, в страны, где эти животные присутствуют в меню. Представитель министерства подтвердил в телешоу: да, государство уже одобрило вывоз 2,4 тыс. кошек и 1,7 тыс. собак. Животные якобы привиты и прошли медицинский осмотр", - говорится в статье.

"В какие конкретно страны собираются отправлять четвероногих, представитель не рассказал. Однако в начале октября Маргарет Азар, депутат египетского парламента, уже предложила Южную Корею в качестве покупателя мяса египетских собак", - передает издание.

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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