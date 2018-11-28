Раньше отношения были более радужными: немцы хотят меньше США и больше России

Как показывают новые опросы, американцы считают, что с отношениями между Германией и США все в порядке. Однако немцы видят это несколько иначе, сообщает Stern.

"Опрос, проведенный Фондом Кербера, выявил, что только 35% немцев считают Америку важнейшим союзником. В прошлом году такого мнения придерживались 42% опрошенных. Главным партнером считается Франция, а США занимают второе место", - передает автор публикации.

"73% немцев оценивают двусторонние отношения как "скорее плохие" или "очень плохие". (...) Американцы видят ситуацию с точностью до наоборот: как показал опрос, проведенный аналитическим центром Pew Research Center, партнером Фонда Кербера, для 70% респондентов отношения с Германией являются "скорее хорошими" или "очень хорошими", - говорится в статье.

"Две трети американцев хотят сохранить традиционно близкие отношения с Европой, однако 72% немцев хотят стать более независимыми от США, - пишет издание. - 69% немцев хотели бы иметь более тесные взаимоотношения с Россией, 67% - с Китаем".

"Удивительно единодушны немцы с Дональдом Трампом в вопросе вооружения, хотя их мнение расходится с позицией американского населения: большинство (43%), как и президент США, хотят, чтобы министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен увеличила оборонный бюджет, однако в США большинство респондентов (46%) считают, что расходы должны оставаться прежними", - сообщает Stern.