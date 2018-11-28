Эксперт по Восточной Европе: "Российская сторона систематически готовит эскалацию"

Маленький пролив спровоцировал большой конфликт: после столкновения в Азовском море Россия и Украина все больше повышают градус риторики. О том, какие интересы преследует каждая из сторон, рассказал в интервью немецкому изданию Stern эксперт по Восточной Европе Штефан Майстер.

"Удивило ли вас, что на выходных Россия и Украина столкнулись друг с другом в Керченском проливе, или эта эскалация обозначилась давно?" - спросил журналист Себастьян Остендорф.

"Меня это не особенно удивило, так как Россия уже несколько месяцев систематически наращивает свой военный потенциал в Керченском проливе и в Азовском море. В последние месяцы с российской стороны был целый ряд провокаций. (...) Это значит, что признаки эскалации уже присутствовали, а в этом инциденте была достигнута лишь новая кульминация, которая по сути была предсказуема", - считает эксперт.

"Россия хочет отрезать украинские территории вокруг Мариуполя и Бердянска от морского пути и тем самым ослабить этот регион и Украину в целом. Имеются предположения, что российское руководство еще не полностью отказалось от идеи сухопутного моста в Крым, в связи с чем контроль над проливом и Азовским морем приобретает особое значение", - отметил Майстер.

"Путин вряд ли повысит свою популярность благодаря поступку России. Для того чтобы получить патриотическую поддержку, ему пришлось бы инсценировать более крупный инцидент с более мощной военной операцией, - полагает собеседник издания. - Мне кажется, российская сторона систематически готовит эскалацию. Украинский президент Порошенко, хотя и пытается использовать ее во внутриполитических целях, выиграет от этого не много".

"Решение о введении военного положения, прежде всего, направлено на внутреннюю политику, чтобы на фоне низкого рейтинга Порошенко продемонстрировать поддержку жесткой позиции по отношению к России, - считает Майстер. - Я не могу представить, что Украина стремится к военному конфликту с Россией, в котором она из-за слабости своего флота не сможет выиграть".

Евросоюз, по мнению эксперта, мог бы ввести санкции против России из-за провокаций в Азовском море, однако такие страны, как Италия, Австрия или Венгрия, не одобрят подобные меры. "ЕС мог бы попытаться выступить посредником. Но в случае с Минскими соглашениями нам уже пришлось констатировать, что возможности влияния ЕС на обе стороны конфликта и особенно на Россию ограничены", - подчеркнул собеседник издания.