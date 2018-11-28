Китайский ученый утверждает, что создал первых в мире генетически модифицированных младенцев

Китайский ученый Хэ Цзянькуй известил мир о проведенном при помощи метода направленного редактирования генома Crispr-Cas9 эксперименте над человеческими эмбрионами. Целью ученого, по его словам, было найти способ противостоять ВИЧ-инфекции, говорится в статье на сайте Sueddeustche Zeitung.

Исследователь из Южного университета науки и технологий в китайской провинции Шэньчжэнь заявил, что на свет появились первые в мире младенцы с измененным геномом - девочек-близняшек якобы зовут Нана и Лулу.

"Эта новость стала беспрецедентным "прорывом плотины" как с этической, так и с научной точек зрения, - отмечает автор публикации Катрин Цинкант. - Однако до сих пор доподлинно неизвестно, существуют ли девочки на самом деле. Университет, в котором работал Хэ, уже дистанцировался от ученого, который с февраля якобы не получает зарплаты. Фотографий детей и их родителей никто не видел, не говоря уже о каких-либо научных публикациях".

Информагентство AP, по некоторым данным, получило от ученого документы, доказывающие факт рождения генетически модифицированных младенцев. До момента независимой экспертизы их существование остается домыслами и слухами, говорится в статье.

"Чисто технически такой возможности я не исключаю", - говорит Дирк Хекль из Университета Ганновера, специализирующийся на биомедицине. "На обезьянах этот метод был опробован еще в 2013 году", - отмечает ученый. При этом он осуждает рождение генетически модифицированных детей.

Аналогичной позиции придерживаются эксперты из Европы и США. "Я шокирован и разочарован", - говорит Пол Фримон из Центра синтетической биологии при Имперском колледже в Лондоне. "Совершенно непонятно, в чьих интересах проводятся подобные исследования".

По мнению его коллеги репродуктолога Чанны Джаясена, рождение таких детей - "решение поспешное". Из-за ошибок в процедуре изменения генома могут возникнуть "непредсказуемые дефекты". Глава немецкого Совета по этике Петер Даброк назвал эксперимент "афронтом, направленным против осознающей свою ответственность науки".

"На фоне волны возмущений следует учесть тот факт, что во всем мире не существует единого законодательного запрета на манипуляции с человеческим эмбрионом", - отмечает юрист Йохен Таупиц из Университета Мангейма.

Неизвестно и то, отмечает в заключение автор, была ли в курсе экспериментов Китайская академия наук. В понедельник более 120 ученых из КНР в открытом письме осудили эксперименты Хэ Цзянькуя, о которых он сообщил ранее.