Никаких поблажек России

Владимир Путин - агрессор и "рецидивист". Федеральное правительство Германии должно назвать произошедшее в Керченском проливе тем, чем оно является - актом агрессии, считает корреспондент Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"В какие-то моменты нейтральный язык дипломатии становится сообщником тех, кто нарушает закон. Это происходит, в том числе, и тогда, когда акт агрессии пытаются назвать как-то иначе, а остудить свой пыл призывают не только преступника, но и жертву. Именно этим сейчас занимаются Европа и Германия в отношении России и Украины. Владимир Путин - агрессор и рецидивист. Дипломатический язык в отношениях с ним ни к чему не привел. Напротив, он, по всей видимости, вдохновил его на очередное нарушение договорных обязательств", - пишет журналист.

Германия, продолжает фон Маршалл, должна ужесточить санкции против России и призвать союзников последовать своему примеру. Кроме того, Берлин должен прекратить поддерживать строительство "Северного потока - 2", считает автор публикации.

"Уже сегодня путинская казна пополняется за счет экспорта энергоресурсов, из которой он финансирует свои военные наступления. (...) Новый газопровод не сочетается с единой европейской энергетической политикой - Германия никак с этим не согласится", - говорится в статье.

"То, что произошло в Керченском проливе, не является региональным конфликтом между двумя странами (...). Речь идет о принципиальном вопросе: при каком миропорядке все мы хотим жить? В джунглях, где действует право сильнейшего? Или при основанном на правилах порядке, в котором действует международное право и наказываются те, кто его нарушает?" - задается вопросами корреспондент.

Становление Германии как четвертой по величине мировой экономики основывалось на правилах либерального мироустройства. "В условиях джунглей могут укреплять свои позиции такие мощные в военном плане страны, как Китай, Россия и США. (...) Многие влиятельные акторы сегодня пытаются выяснить, можно ли безнаказанно нарушать правила, реализовывая свои национальные интересы. Китай, - отмечает автор, - в одностороннем порядке активно реализует свои территориальные амбиции в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях".

Россия развязывает территориальные конфликты, отправляет "миротворцев", которые потом домой не возвращаются. А Дональд Трамп ослабляет порядок в мире и не защищает его так, как это делали его предшественники. Европа, резюмирует автор, должна действовать более активно.