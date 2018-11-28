Подрыв автобуса ФК "Боруссия": обвиняемый приговорен к 14 годам лишения свободы

Сергей В., обвиняемый в подрыве автобуса ФК "Боруссия" (Дортмунд), проведет в тюрьме ближайшие 14 лет, сообщает немецкая газета Die Welt.

"На данный момент мы довольны тем, что суд вынес приговор в связи с покушением на убийство нескольких человек. (...) Что касается срока заключения, то мы проверим возможности для обжалования приговора", - отметил верховный прокурор Карстен Домберт. До этого в ходе своего выступления в суде Домберт назвал заявления обвиняемого о том, что устроенные им взрывы должны были лишь посеять страх, "ерундой" и "невероятной чушью", говорится в статье.

"Эксперты в ходе анализа пришли к выводу, что ущерб от бомб, собранных В., проконтролировать было невозможно", - отмечается далее. По чистой случайности в результате взрывов пострадали лишь один футболист и полицейский.

Последствия взрывов, пишет журналист, футболисты ощущали на себе все последние месяцы, говорится далее. "Все игроки, тренеры, а также другие специалисты команды, которые в тот момент находились в автобусе, давали показания в ходе процесса".

"Те события до сих пор являются актуальной темой внутри команды. Я знаю тех, кто все еще испытывает переживания в связи с произошедшим", - заявил в суде завершивший прошлым летом свою карьеру вратарь "Боруссии" Роман Вайденфеллер. Футболист, как и многие другие игроки команды, не смог обойтись без психологической помощи, отмечает Оливер Мюллер.

Трудно судить, являются ли психологические травмы футболистов причиной того, что "Боруссия" долгое время демонстрировала не самые лучшие результаты. Бесспорно одно: команда возвращается в форму. В среду в Дортмунде пройдет матч Лиги чемпионов.