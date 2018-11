28 ноября 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Как заставить Путина заплатить за Украину The Wall Street Journal в своей редакционной статье перечисляет способы, с помощью которых Запад может отреагировать на действия России в Азовском море в минувшие выходные. "Путину следует отказать в международном уважении, которого он жаждет, и саммит G20 на этой неделе в Аргентине дает шанс изолировать российского лидера, - полагает газета. - Президент Трамп может отменить свою встречу с Путиным - в зависимости от того, будет ли сделан некий существенный жест, например, будут ли освобождены два десятка украинских моряков, которых Россия похитила в ходе своей операции. Подобный рычаг давления более эффективен, чем какой бы то ни было шарм, который Трамп, по его мнению, может задействовать против Путина". Кроме того, редакция газеты предлагает ввести точечные санкции против России, например, санкции против крупного российского банка или запрет американских инвестиций в сфере госдолга России. По мнению издания, отдельного упоминания заслуживает Германия, ибо у Берлина есть ощутимые рычаги давления благодаря предлагаемому трубопроводу "Северный поток - 2", по которому природный газ будет доставляться из России в Европу. "Этот проект не является необходимостью", - напоминает газета, особенно в свете увеличения экспорта американского природного газа. Поэтому редакция полагает, что правительству Германии стоит пересмотреть свое согласие. Кроме того, газета полагает, что НАТО в качестве жеста солидарности "стоит подумать об увеличении присутствия в Балтийском море", а "Вашингтон и союзники могут также повысить политическую цену за будущие действия России вокруг Азовского моря", если Киеву будет оказано большее военное содействие, включая поставку противокорабельных ракет. "Российская проблема, стоящая перед Украиной, - это самая актуальная версия российской проблемы, стоящей перед всеми остальными. Путин хочет расширить влияние от Полярного круга до Африки. Если не последует мощной реакции на события минувших выходных, следует ожидать новых российских посягательств, причем довольно скоро", - уверено издание. Источник: The Wall Street Journal