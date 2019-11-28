Для шопинга в Черную пятницу и Киберпонедельник используйте компьютер, а не телефон, призывают исследователи

"В Черную пятницу и Киберпонедельник более 58 млн американцев будут выискивать в интернете лучшие предложения, но умный выбор покупок зависит от того, какое устройство используют покупатели", - пишет Daily Mail.

"Потребители, как правило, принимают лучшее решение о покупке, если заходят в интернет через компьютер, а не через смартфон, потому что информация о товаре представлена во всей полноте. Мобильные версии сайтов скрывают часть информации для более удобного просмотра, и покупателям становится труднее видеть, что именно они покупают", - говорится в статье.

"Предыдущие исследования предполагали, что на то, что покупатели совершают покупки по-разному, действуя с ПК или со смартфона, влияет размер экрана, но это первое исследование, проводящее разграничение между размером экрана и сокращением объема представленной информации", - подчеркивает газета.

"В реальности дело не в размере экрана, - поясняет Лиор Финк, руководитель Mobile Behavior Lab. - На самом деле, виноват тот факт, что сайты, настроенные для просмотра на мобильных устройствах, уменьшают объем информации, предлагаемой на странице с результатами, и требуется больше усилий для поиска информации на сайте".

"Все больше покупателей используют смартфоны для совершения покупок в интернете - в прошлом году в Киберпонедельник 47% трафика интернет-магазинов пришлось на портативные устройства. А предыдущая Черная пятница стала первой, в течение которой сумма покупок, совершенных в США через телефоны, составила более 2 млрд долларов", - пишет Daily Mail.

"Большинство представителей электронной коммерции используют "адаптивный веб-дизайн", позволяющий адаптировать представление информации для используемого устройства, - отмечает Финк. - Хотя презентация с адаптацией под мобильные устройства улучшает обзор, она уменьшает объем информации и заставляет потребителей принимать решения, которые в меньшей степени соответствуют их предпочтениям".

"Команда исследователей попросила участников выбрать номера в вымышленном отеле - представив им 11 различных вариантов на ПК или на мобильном устройстве. Вначале, когда на обоих экранах отображалась одна и та же информация, участники принимали в равной степени точные решения. Однако, когда мобильные дисплеи скрывали некоторую часть информации по сравнению с первоначальным вариантом для более удобного чтения, участники принимали решения, которые были менее точными и менее соответствовали их предпочтениям, утверждается в исследовании".

"Черная пятница наступает 29 ноября на всей территории США. Для многих американцев, которые хотят воспользоваться лучшими предложениями на подарки к праздникам, это полноценный день шопинга. В прошлом году Черная пятница принесла 6,2 млрд долларов дохода. В 2017 году в выходные, начинающиеся с Черной пятницы, покупки совершали более 170 млн американцев, а в этом году, согласно информации MarketWatch, среднестатистический взрослый человек планирует потратить в "Черную пятницу" около 400 долларов".

"И всего тремя днями позже начинается Киберпонедельник- этим маркетинговым термином в США обозначают понедельник после Дня благодарения. Киберпонедельник был придуман ритейлерами с целью побудить людей совершать покупки онлайн", - напоминает Daily Mail.