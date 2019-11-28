Почему некоторые пенсионеры легче растрачивают свой капитал

"(...) В пенсионном возрасте скорость, с которой опустошаются сбережения, зависит, прежде всего, от финансовой, семейной ситуации и от здоровья. Однако на расходы также влияет еще один менее технический параметр: это характер", - пишет Le Figaro.

"Сара Асебедо и Кристофер Браунинг, два молодых преподавателя-ассистента по управлению активами в Техасском техническом университете в Лаббоке, США, при анализе личности пенсионеров определили прогнозируемый фактор расходов ", - говорится в статье.

"После учета социально-демографических и финансовых факторов, влияющих на принятие решений о расходах, прямую или косвенную связь с потреблением приобретенного капитала имеют психологические характеристики", - объясняют они в последнем выпуске научного журнала Psychology and Aging.

"Хотя некоторые люди тратят меньше, чем ожидалось, и продолжают экономить деньги, - говорят два эксперта, - исследования показывают, что другие тратят больше, чем ожидали". Прогнозирование расходов может быть значительно улучшено с учетом характера отдельных индивидов", - указывает газета.

"Асебедо и Браунинг использовали анкетные опросы 3678 человек в возрасте не менее 50 лет, включенные в национальное исследование США "Исследование здоровья и выхода на пенсию", проведенное в 2012 и 2014 годах, с тем, чтобы сопоставить их с использованием капитала, накопленного за время жизни", - отмечает журналист Дамьен Маскре.

"(...) Личностный тест называется "большая пятерка" - потому, что он опирается на пять основных черт характера: невротизм (форма тревожной сверхнастороженности), экстраверсия, открытость опыту, добросовестность и приятный характер", - говорится в статье.

"Асебедо и Браунинг определили две черты характера - добросовестность и экстравертный темперамент - которые помогают расходовать накопленный в течение жизни капитал менее быстро, чем можно было бы ожидать (на основе технико-финансового моделирования)", - указывает газета.

"(...) Оптимистичные, энергичные, уверенные в себе, полные радости жизни экстраверты лучше других адаптируются к выходу на пенсию", - передает Маскре.

"В финансовом плане экстраверты обычно увеличивают свой капитал в течение своей профессиональной жизни... и продолжают делать это впоследствии! Что может показаться поразительным, но это не удивляет психологов. Действительно, в 2012 году исследования, проведенные в Университете Дикина в Мельбурне, Австралия, показали, как положительные эмоции, даже временные, улучшают настроение, что приводит к меньшим расходам. Позитивные эмоции более распространены среди экстравертов", - отмечает Le Figaro.

"И наоборот, Асебедо и Браунинг отмечают, что три другие черты характера заставляют тратить накопленный капитал быстрее средних показателей: это невротизм, открытость опыту и приятный характер", - передает журналист.

"В характерологическом плане, невротизм означает беспокойство, злость, повышенную чувствительность к негативным эмоциям (гнев, грусть, страх и т. д.). Негативные эмоции - хлеб насущный такой личности. Именно эти черты характера побуждают к тратам", - отмечается в статье.

"Что касается открытости опыту, то она отражает широту восприятия, а также любопытный, творческий, изобретательный ум, привлеченный новизной. Тем не менее, такая черта порождает плохих менеджеров или, по крайней мере, далеких от материализма", - говорится далее.

"Последней наиболее частой характеристикой "стрекоз" является приятный характер. Он впечатляет в отношениях с окружающими своим теплом, сочувствием, доброжелательностью, альтруизмом. Асебедо и Браунинг отмечают, что такой характер менее всего благоприятствует обогащению, поскольку указывает на людей, наиболее склонных к бездумным расходам, включая помощь другим", - указывает издание. (...)