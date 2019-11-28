В Дании проблема: контрабанда сладостей

"Ни в одной другой стране мира люди не едят так много сладостей, как в Дании, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) Согласно исследованию группы Euromonitor, среднестатистический датчанин, потребляющий в год 6,6 кг конфет, драже и мармеладных мишек, с легкостью обгонит в поедании сладостей другие нации, например, немцев (в Германии на одного человека приходится 5,3 кг сладостей). При этом в исследовании вовсе не были учтены шоколад, печенье и искушения известного датского кондитерского искусства".

Это стало одной из причин того, что в Дании был введен налог на сладости, из-за которого все лакомства стали весьма дорогими - в частности, в два раза дороже, чем в соседней Швеции. "Так, один килограмм мармеладных изделий стоит у оптового продавца в Копенгагене 75 датских крон, то есть 10 евро, в то время как в шведском городе Мальмё мармелад стоит более чем в два раза дешевле, а именно 30 крон", - поясняет журналист Кай Штриттматтер.

В результате в стране процветает контрабанда сладостей. "Репортеры шведского телевидения и датских газет опубликовали недавно целый ряд расследований о криминальных сетях, которые с помощью подставных фирм и фиктивных лиц по сниженным ценам сбывают в Копенгагене тысячи тонн контрабандного товара". По данным таблоида BT, в контрабанде замешан и бывший игрок национальной сборной Дании по футболу. Сладости продают в специальных магазинах, где жевательный мармелад, хранящийся в открытых контейнерах, можно приобрести по выгодной цене в 9 крон за 100 грамм, передает издание.

"Власти обеспокоены тем, что этот бизнес, очевидно, открыла для себя организованная преступность. Высокая прибыль привлекает "банды и другие преступные группировки", сказал в интервью газете BT Михаэль Розенмарк из специального подразделения датского Агентства мониторинга безопасности продуктов питания". Преступники подделывают фирменные товары. "Охота за поддельными сладостями в городе Мальмё - это часть работы против организованной преступности", - сообщал шведский канал SVT".

"Темное прошлое дешевых сладостей пока не повлияло на их популярность. Смогут ли это изменить условия некоторых нелегальных магазинов? Газета BT недавно писала о "клее, пыли и грязи" среди леденцов и мармелада", - передает Süddeutsche Zeitung.