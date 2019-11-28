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28 ноября 2019 г.
28 ноября 2019 г.

Марк Беннетс | The Times

Политический пост для телохранителя Путина Валерия Пикалева

"Бывший начальник службы охраны президента России Владимира Путина был назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга, что является еще одним примером того, как телохранителей президента награждают за лояльность ключевыми постами", - передает The Times.

"51-летний Валерий Пикалев ранее отвечал за охрану Путина в его официальной резиденции Долгие Бороды у озера Валдай (...). Его новое назначение - еще один этап в стремительном подъеме по лестнице бюрократического аппарата после государственных постов в Ленинградской и Новгородской областях", - говорится в статье.

"Пикалев стал пятым из бывших телохранителей Путина, которые были назначены за последние три года на посты губернаторов или вице-губернаторов. (...) Самый известный из бывших телохранителей Путина - 65-летний Виктор Золотов, глава Национальной гвардии и член Совета безопасности России. (...)", - отмечает издание.

Источник: The Times


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