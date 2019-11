28 ноября 2019 г. Оливер Кэрролл | The Times На активиста, расследующего российское участие в Сирии и на Украине, совершено нападение в Москве Активист, занимающийся исследованиями материалов из открытых источников, известный своей работой над секретными войнами России, утверждает, что в среду утром в Москве на него напали неизвестные, пишет The Independent. "По словам Руслана Левиева, возле дома его облили зеленкой, антисептиком зеленого цвета, который часто использовался в нападениях на оппозиционных деятелей. Затем его ударили. Активист получил травмы в области челюсти, лба и висков и, вероятно, потерял сознание, прежде чем упасть на землю", - говорится в статье. "Я не могу вспомнить все моменты", - сообщил Левиев The Independent. "Все, что я помню, это то, как ко мне подошел один человек, а за ним следовал другой. Следующее, что уже помню - как захожу домой уже весь в зеленке и с гудящей головой". "(...) Начиная с мая 2014 года, Левиев и его команда исследователей из Conflict Intelligence Team возглавили усилия по мониторингу тайных российских военных операций на Украине и в Сирии. (...) Их работа раскрыла многие детали секретных операций, в том числе с участием прокремлевских наемнических групп, таких как "Вагнер". На всем протяжении российские службы безопасности давали понять, что они не одобряют деятельность Левиева, и подвергли его кампании слежки, допросов и правовых угроз". "Они посылали громил каждый раз, когда готовился к публикации большой доклад, - заявил он The Independent. - Предположительно они отслеживают мой телефон и передвижения по городу". "По словам Левиева, наблюдение усилилось летом. Это последовало за обвинением в том, что он стоит за анонимным каналом в социальных сетях, где называют и подвергают позору сотрудников правоохранительных органов, ответственных за насильственные аресты протестующих. Он утверждает, что обвинения были ложными, но ассоциация закрепилась". "После этого у меня на пороге появлялись самые разные люди, - говорит Левиев. - Сначала пришли новостные бригады гостелевидения. А когда они ушли, появилась группа хорошо сложенных мужчин, искавших меня". Левиев запечатлел людей на камере видеонаблюдения и несколько дней назад поделился отснятым материалом с местным блогером. Это, по его мнению, и послужило толчком для атаки в среду". "Я думаю, что это месть за то, что их идентифицировали в СМИ", - сказал он. "По словам активиста, у него нет серьезных травм и не намерен сообщать об этом в полицию (...)", - говорится в статье. Источник: The Times